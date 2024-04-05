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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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Книги по 42 000 тенге за штуку планировали закупить в отделе образования в Мангистау

Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области в ходе мониторинга Единого окна закупок установлено, что отдел образования Мунайлинского района планировал приобрести книги по 42 501 тенге.

фото с сайта imghub.ru
Указанным учреждением запланирована государственная закупка 5000 экземпляров книг способом из одного источника в 2024 году на сумму 212,5 млн тенге.

По итогам рекомендации департамента, стоимость одной книги снижена с 42 501 тенге до 5 000 тенге, то есть уменьшена в 8 раз, тем самым сэкономлены бюджетные средства на сумму 187,5 млн тенге.

Также волонтерами антикора выявлено несколько фактов нарушения законодательства при закупках из одного источника.

Так, 7 должностных лиц привлечены к ответственности за совершение административного правонарушения по пункту 11 статьи 207 КоАП РК, решением суда указанные лица оштрафованы на общую сумму 1 600 000 тенге.     

В Антикоррупционной службе сообщили, что всего путем предотвращения неэффективных закупок были сэкономлены бюджетные средства в размере 828 млн тенге.



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