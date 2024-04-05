Книги по 42 000 тенге за штуку планировали закупить в отделе образования в Мангистау

Указанным учреждением запланирована государственная закупка 5000 экземпляров книг способом из одного источника в 2024 году на сумму 212,5 млн тенге.



По итогам рекомендации департамента, стоимость одной книги снижена с 42 501 тенге до 5 000 тенге, то есть уменьшена в 8 раз, тем самым сэкономлены бюджетные средства на сумму 187,5 млн тенге.



Также волонтерами антикора выявлено несколько фактов нарушения законодательства при закупках из одного источника.



Так, 7 должностных лиц привлечены к ответственности за совершение административного правонарушения по пункту 11 статьи 207 КоАП РК, решением суда указанные лица оштрафованы на общую сумму 1 600 000 тенге.



В Антикоррупционной службе сообщили, что всего путем предотвращения неэффективных закупок были сэкономлены бюджетные средства в размере 828 млн тенге.