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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 464

Жанаозен готовится к паводкам – правда или фейк?

В Сети распространяются данные о том, что Жанаозен готовят к паводкам. Информацию прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области и в управлении местной полицейской службы города.

Подтопление Жанаозена в мае 2022 года. Иллюстративное фото: кадр видео
Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.

- Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в регионе паводковой опасности нет, - сообщил Жайнат Ауесбаев.


Заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев отметил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.

- Уважаемые граждане, сообщаем, что это недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - подчеркнул Тлекберген Селбаев.


Статья 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации) подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.




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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:57
про интернет тоже так говорили
 
 

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