Жанаозен готовится к паводкам – правда или фейк?

Подтопление Жанаозена в мае 2022 года. Иллюстративное фото: кадр видео
Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.
Заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев отметил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.
Статья 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации) подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.
- Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в регионе паводковой опасности нет, - сообщил Жайнат Ауесбаев.
Заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев отметил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.
- Уважаемые граждане, сообщаем, что это недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - подчеркнул Тлекберген Селбаев.
Статья 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации) подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.