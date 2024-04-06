Жанаозен готовится к паводкам – правда или фейк?

- Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в регионе паводковой опасности нет, - сообщил Жайнат Ауесбаев.

- Уважаемые граждане, сообщаем, что это недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - подчеркнул Тлекберген Селбаев.

Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.Заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев отметил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.