В Актау депутату пришлось через прокуратуру добиваться запуска системы полива деревьев

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Систему полива, по словам Кирилла Осина, провели еще в 2022 году в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Обустройством занималось ТОО «Green City Aktau» практически сразу после подписания договора ГЧП.
Кирилл Осин также ежегодно через депутатские запросы поднимает вопрос по озеленению, пытаясь получить «Программу озеленения на 5 лет», в рамках которой подписали ГЧП, но безуспешно.
ГЧП несколько улучшило ситуацию, но кардинально проблемы в озеленении не меняет. Пока не будет ГКП говорить про устойчивость и персональную ответственность и, самое главное, восстановление зелёного фонда не стоит.
Депутат считает, что в Актау нужна трубопроводная система полива.
- Но ее так и не запустили. Трубы год лежали на земле. В 2023 году их закопали, но опять так и не подключили. На днях с утра я увидел, как установили краны в 5 микрорайоне со стороны домов №39 - №42. Открыл кран, вода идет. Теперь очень важно сохранить эту систему. Это касается всех и каждого. В городе вандализм встречается сплошь и рядом, а городское имущество общее. Давайте вместе сохранять и приумножать его, - обращается депутат.
Кирилл Осин также ежегодно через депутатские запросы поднимает вопрос по озеленению, пытаясь получить «Программу озеленения на 5 лет», в рамках которой подписали ГЧП, но безуспешно.
- К сожалению, даже депутатам ее не дают. Она была громко анонсирована, а есть ли она? У меня теперь сомнения, - отметил Кирилл Осин.
ГЧП несколько улучшило ситуацию, но кардинально проблемы в озеленении не меняет. Пока не будет ГКП говорить про устойчивость и персональную ответственность и, самое главное, восстановление зелёного фонда не стоит.
Депутат считает, что в Актау нужна трубопроводная система полива.
- Это сокращает издержки на ГСМ, потери при транспортировке и поливе, тем самым можно улучшить его качество. А если по договору взять помощников из микрорайонов, жильцы сами будут поливать, и качественно, - говорит Кирилл Осин.
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