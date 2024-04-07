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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 109

В Актау депутату пришлось через прокуратуру добиваться запуска системы полива деревьев

Депутату Актауского городского маслихата и руководителю неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кириллу Осину пришлось писать открытое обращение в прокуратуру, обращаться с запросами в акимат, чтобы добиться работы водопровода для полива зеленых насаждений в 5 микрорайоне.

Кадр видео
Систему полива, по словам Кирилла Осина, провели еще в 2022 году в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Обустройством занималось ТОО «Green City Aktau» практически сразу после подписания договора ГЧП.

- Но ее так и не запустили. Трубы год лежали на земле. В 2023 году их закопали, но опять так и не подключили. На днях с утра я увидел, как установили краны в 5 микрорайоне со стороны домов №39 - №42. Открыл кран, вода идет. Теперь очень важно сохранить эту систему. Это касается всех и каждого. В городе вандализм встречается сплошь и рядом, а городское имущество общее. Давайте вместе сохранять и приумножать его, - обращается депутат.


Кирилл Осин также ежегодно через депутатские запросы поднимает вопрос по озеленению, пытаясь получить «Программу озеленения на 5 лет», в рамках которой подписали ГЧП, но безуспешно.

- К сожалению, даже депутатам ее не дают. Она была громко анонсирована, а есть ли она? У меня теперь сомнения, - отметил Кирилл Осин.


ГЧП несколько улучшило ситуацию, но кардинально проблемы в озеленении не меняет. Пока не будет ГКП говорить про устойчивость и персональную ответственность и, самое главное, восстановление зелёного фонда не стоит.

Депутат считает, что в Актау нужна трубопроводная система полива.

- Это сокращает издержки на ГСМ, потери при транспортировке и поливе, тем самым можно улучшить его качество. А если по договору взять помощников из микрорайонов, жильцы сами будут поливать, и качественно, - говорит Кирилл Осин.





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