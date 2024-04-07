Почему в жилой массив «Рауан» не будут поставлять воду для полива огородов

- Говорят, что якобы много, кто отказывается от поливочной воды. Мы не верим, что люди, которые поливают огород, будут против. В прошлом году были проблемы с водой и у нас все «сгорело». Благо, что есть питьевая вода, мы смогли сохранить хотя бы деревья, - рассказывают жители.

- По нашим данным, только 10-15% жителей активно используют поливочную воду, предоставляемую нашим предприятием. Однако, поддержание инфраструктуры и обеспечение подачи этой воды влечет за собой значительные расходы для нас и является финансово невыгодным. Расходы на поддержание этой услуги создают дополнительные нагрузки на наши ресурсы, - объяснили в пресс-службе ГКП «Ақтау тұрғын үй».

Одна из главных проблем, которая волнует жителей жилого массива, это то, что поставки воды для полива в «Рауан» больше не будет. «В чем причина?» - задаются вопросом люди.В пресс-службе ГКП «Ақтау тұрғын үй» в ответ на жалобу сообщили, что поливочный трубопровод в жилом массиве «Рауан» на сегодня полностью изношен, так как был построен еще в советское время для садово-огороднического товарищества (СОТ).В данное время для обеспечения питьевой водой построен новый трубопровод. На предприятии заверили, что в каждом доме есть питьевая вода.