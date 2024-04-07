Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:51

Просмотров: 544

Почему в жилой массив «Рауан» не будут поставлять воду для полива огородов

Жители жилого массива «Рауан» обеспокоены тем, что в этом году им не будут поставлять воду для полива огородов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе государственного коммунального предприятия (ГКП) «Ақтау тұрғын үй».

Фото Lada.kz
Одна из главных проблем, которая волнует жителей жилого массива, это то, что поставки воды для полива в «Рауан» больше не будет. «В чем причина?» - задаются вопросом люди.

- Говорят, что якобы много, кто отказывается от поливочной воды. Мы не верим, что люди, которые поливают огород, будут против. В прошлом году были проблемы с водой и у нас все «сгорело». Благо, что есть питьевая вода, мы смогли сохранить хотя бы деревья, - рассказывают жители.


В пресс-службе ГКП «Ақтау тұрғын үй» в ответ на жалобу сообщили, что поливочный трубопровод в жилом массиве «Рауан» на сегодня полностью изношен, так как был построен еще в советское время для садово-огороднического товарищества (СОТ).

В данное время для обеспечения питьевой водой построен новый трубопровод. На предприятии заверили, что в каждом доме есть питьевая вода.

- По нашим данным, только 10-15% жителей активно используют поливочную воду, предоставляемую нашим предприятием. Однако, поддержание инфраструктуры и обеспечение подачи этой воды влечет за собой значительные расходы для нас и является финансово невыгодным. Расходы на поддержание этой услуги создают дополнительные нагрузки на наши ресурсы, - объяснили в пресс-службе ГКП «Ақтау тұрғын үй».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика