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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 14:35

Просмотров: 3

Букет раздора: видео туркомпании с сорванными в степи Мангистау тюльпанами возмутило общественность

Жителей возмутило видео с букетом сорванных согдийских тюльпанов, которое опубликовала, а затем удалила одна из туристических компаний региона: люди заявили, что цветы – редкие, и занесены в Красную книгу. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото: кадр из видео
Об инциденте с тюльпанами корреспонденту Lada.kz рассказала жительница Актау Ирина Муравьева. С ее слов, одна из туристических компаний области вчера, 8 апреля, опубликовала видео с букетом сорванных в степи уникальных тюльпанов, чем вызвала негативную реакцию среди горожан.

- Вчера Mangystau Safari выставили на своей странице (в Instagram – прим. авт.), что они собирают 27 апреля группу, мол «такие, вот, замечательные подснежники, давайте вместе их соберем». Но это согдийские тюльпаны. На видео они собрали целый букет – это очень много, это практически все поле на Айракты. То есть они уничтожили, грубо говоря, целое поле. Я так понимаю, существует чат, где есть все туркомпании, и это видео там разлетелось, тоже все возмущаться начали, поэтому они удалили это видео, но мы его сохранили, сделали скрины, - рассказала Ирина Муравьева.




Букет раздора: видео туркомпании с сорванными в степи Мангистау тюльпанами возмутило общественность


На кадры отреагировали и опытные путешественники области.

- Рвать нельзя, наслаждаться! Букет, который тянет на несколько миллионов тенге! Ведь за срыв тюльпанов грозит уголовная ответственность. Туристы безжалостно рвут редкие краснокнижные тюльпаны. На Мангистау зацвел тюльпан согдийский (Tulipa sogdiana). Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые внесены в Красную книгу! Mangystau Safari, к вам обращение – берегите природу!, - написала в Instagram занимающаяся джип-турами по региону Ольга Михайлова.




Корреспондент Lada.kz ознакомился с аккаунтом Mangystau Safari в Instagram и не обнаружил видео с тюльпанами. Тем не менее, в компании предоставили комментарий по данному инциденту.

- На видео не было никаких призывов срывать тюльпаны, наш призыв был – любование этими цветами. У нас не было намерений срывать краснокнижные цветы. Мы не знали про это, потому что в самом месте (где растут тюльпаны – прим. авт.) предупреждений о цветах не было, к сожалению. Чтобы не распространять такое видео, чтобы люди в дальнейшем так не делали, мы удалили его. Попавший на видео букет собрал один из наших туристов. Мы за поддержание экологии, - сообщили в компании.


Мы обратились за комментарием о том, являются ли тюльпаны краснокнижными к специалистам.

- Согдийский тюльпан находится в Красной книге, но не Казахстана, а Мангистауской области. Да, она не имеет такой же юридической силы, как национальная Красная книга. И больше применяется в научных и просветительских целях, поэтому я предлагаю законодательно определить ответственность за подобные факты для областных Красных книг, - сообщил биолог, член регионального экологического совета ассоциации Ecojer Адильбек Козыбаков.


Слова биолога подтверждаются официальным Перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных – согдийского тюльпана в списке нет.

Букет раздора: видео туркомпании с сорванными в степи Мангистау тюльпанами возмутило общественность


Тем не менее, жители Актау считают, что нанесение вреда дикой природе в виде сбора букетов из цветов, которые можно увидеть только раз в год, является неподобающим поведением среди туристов.

И хотя данный тюльпан не занесен в Красную книгу Казахстана, он находится в списках Красных книг Туркменистана и Каракалпакстана как редкий и исчезающий вид растений.

Для справки

Тюльпан согдийский (Tulipa Sogdiana) – многолетнее растение высотой 10-25 сантиметров. Тюльпан Согдийский цветет в марте-апреле. Растет в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, на полуострове Мангышлак в Казахстане, Амударьинском флористическом районе.



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