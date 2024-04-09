Букет раздора: видео туркомпании с сорванными в степи Мангистау тюльпанами возмутило общественность

- Вчера Mangystau Safari выставили на своей странице (в Instagram – прим. авт.), что они собирают 27 апреля группу, мол «такие, вот, замечательные подснежники, давайте вместе их соберем». Но это согдийские тюльпаны. На видео они собрали целый букет – это очень много, это практически все поле на Айракты. То есть они уничтожили, грубо говоря, целое поле. Я так понимаю, существует чат, где есть все туркомпании, и это видео там разлетелось, тоже все возмущаться начали, поэтому они удалили это видео, но мы его сохранили, сделали скрины, - рассказала Ирина Муравьева.

- Рвать нельзя, наслаждаться! Букет, который тянет на несколько миллионов тенге! Ведь за срыв тюльпанов грозит уголовная ответственность. Туристы безжалостно рвут редкие краснокнижные тюльпаны. На Мангистау зацвел тюльпан согдийский (Tulipa sogdiana). Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые внесены в Красную книгу! Mangystau Safari, к вам обращение – берегите природу!, - написала в Instagram занимающаяся джип-турами по региону Ольга Михайлова.

- На видео не было никаких призывов срывать тюльпаны, наш призыв был – любование этими цветами. У нас не было намерений срывать краснокнижные цветы. Мы не знали про это, потому что в самом месте (где растут тюльпаны – прим. авт.) предупреждений о цветах не было, к сожалению. Чтобы не распространять такое видео, чтобы люди в дальнейшем так не делали, мы удалили его. Попавший на видео букет собрал один из наших туристов. Мы за поддержание экологии, - сообщили в компании.

- Согдийский тюльпан находится в Красной книге, но не Казахстана, а Мангистауской области. Да, она не имеет такой же юридической силы, как национальная Красная книга. И больше применяется в научных и просветительских целях, поэтому я предлагаю законодательно определить ответственность за подобные факты для областных Красных книг, - сообщил биолог, член регионального экологического совета ассоциации Ecojer Адильбек Козыбаков.