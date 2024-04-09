КМГ: Мы призываем работников West Oil Software к переговорам

- Ранее мы говорили, что расходы превысили 1 млрд тенге. Однако сегодня мы наблюдаем их снижение. Причина этого заключается в том, что заказчик и компания West Oil Software не могут допустить снижения добычи нефти. Поэтому вынуждены были приобрести технику с рынка. За счет этого осуществилась экономия и начали покрывать расходы. Тарифы West Oil Software из-за заработной платы остаются высокими по сравнению с технологиями на рынке. Если так будет продолжаться, то в будущем объем работ, который получают работники West Oil Software, может быть пересмотрен.

- Наши соотечественники проходят испытания в связи с паводковой ситуацией. Особо следует отметить усилия дочерних учреждений Мангистау и их сотрудников по оказанию помощи для жителей Атырауской области деньгами, продуктами питания, техникой и другими средствами. Это еще больше объединило нас. В Атырау объявлен режим чрезвычайной ситуации. А поскольку крупные и стратегически важные активы КМГ находятся там, необходимо обеспечить их бесперебойную деятельность. Мы должны приложить все усилия, чтобы устранить и предотвратить последствия. Тем не менее, мы держим ситуацию в Жетыбае на особом контроле.

- Мы все это время призываем рабочих West Oil Software к диалогу. Например, за последние три дня представители КМГ приехали в Жетыбай и призвали на диалог протестующих рабочих. Рабочие все еще требуют провести переговоры согласно статье 174 Трудового кодекса. Эта статья предусматривает ведение переговоров только в том случае, если их протесты проходят на законных основаниях. Однако, как вы знаете, суд признал их незаконными. Поэтому эту статью нельзя использовать в данном случае. В этой связи есть и другие способы урегулировать трудовой спор в рамках законодательства. Необязательно быть юристом, чтобы понять, что для применения статьи 174 необходимо выполнить все требования по организации забастовки. Например, со стороны организаторов протестов не были выполнены нормы статьи 172 Трудового кодекса РК. Поэтому в решении о проведении забастовки необходимо было указать минимальный объем работ и услуг, выполняемых в период забастовки. Однако это условие не было выполнено. Можно было бы составить минимальный список и определить объем работ для обеспечения безаварийной работы месторождения. Об этом West Oil Software уведомил рабочих в своем письме (28.11.2023 г.). Работодатель отметил необходимость выполнения этого требования организаторам забастовки. Если бы потребовалось время, можно было бы принять предложение West Oil Software от 16.11.2023 года «Не закрывать трудовой арбитраж, а приостановить до июля 2024 года».

- Когда в 2018 году они расторгли договор с ОТК, сотрудники подписали двустороннее соглашение. В качестве примера у меня на руках несколько договоров. В 6 пункте указано, что договор считается расторгнутым с момента его подписания. Также указано, что «стороны не имеют претензий друг к другу». Самое главное – рабочим была выплачена компенсация на сумму свыше 10 млн тенге. Согласно данному соглашению, ОТК полностью выполнило все свои обязательства. Нет ни одного документа, который обязывает ОТК снова принять сотрудников на работу.

- КМГ оказывает помощь в приобретении оборудования через механизм лизинга. На сегодняшний день West Oil Software ведет работы по обновлению техники. В 2023 году было закуплено 17 единиц спецтехники. В этом году мы подписали два контракта на поставку 70 единиц техники. Первый контракт заключен на 26 единиц спецтехники, второй – на 44. Из них уже доставлено 8 единиц техники, еще 5 единиц техники остаются в городе Атырау из-за наводнения. Остальное оборудование прибудет согласно графику. В целом до конца года будет обновлено 70 единиц техники.