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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:26

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Участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом все еще закрыт

Движение все еще ограничено. Оперативную информацию об ограничении движения в Мангистауской области предоставили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото «ҚазАвтоЖол»
По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», по состоянию на 12 апреля на автомобильных дорогах международного и республиканского значения из-за потепления и быстрого таяния снега на 8 участках дорог в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях произошел перелив общей протяженностью 8,5 км.

- В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на 13 автомобильных дорогах республиканского значения (протяженность 618 км) ограничено движение всех видов транспорта, - сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В компании отмечают, что «ҚазАвтоЖол» принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях и оказывает помощь регионам в борьбе с стихийными бедствиями. По заявкам местных исполнительных органов компания привлекла дополнительную спецтехнику в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области.

- В рамках противопаводковых мероприятий была направлена дополнительная помощь в другие регионы Казахстана, в том числе Актюбинскую, Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области. Всего было задействовано 2106 единиц дорожно-строительной техники, 24 мотопомпы и 2826 рабочих, - сказал пресс-секретарь АО «НК» КазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет.



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