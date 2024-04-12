Участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом все еще закрыт

- В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на 13 автомобильных дорогах республиканского значения (протяженность 618 км) ограничено движение всех видов транспорта, - сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».



- В рамках противопаводковых мероприятий была направлена дополнительная помощь в другие регионы Казахстана, в том числе Актюбинскую, Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области. Всего было задействовано 2106 единиц дорожно-строительной техники, 24 мотопомпы и 2826 рабочих, - сказал пресс-секретарь АО «НК» КазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет.



По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», по состоянию на 12 апреля на автомобильных дорогах международного и республиканского значения из-за потепления и быстрого таяния снега на 8 участках дорог в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях произошел перелив общей протяженностью 8,5 км.В компании отмечают, что «ҚазАвтоЖол» принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях и оказывает помощь регионам в борьбе с стихийными бедствиями. По заявкам местных исполнительных органов компания привлекла дополнительную спецтехнику в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области.