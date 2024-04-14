Безопасности ноль: кран поднимает плиты над головами прохожих в Актау

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Площадка строящейся высотки компании «СК А-СТРОЙ МОНТАЖ» перед домом №14 не огорожена. Работающий кран перетаскивает бетонные плиты, в это же время под ним ходят строители без касок. Как рассказывают жители 14 микрорайона, здесь же играют дети и ходят жильцы близлежащих домов.
Кроме того, по словам актаусцев, чиновники так и не решили проблему с пылью, которую продолжительное время поднимает застройщик: дорогу, по которой проезжают самосвалы, не поливают водой.
Напомним, на прошлой неделе на застройщика пожаловались жители 14 микрорайона.
Кроме того, по словам актаусцев, чиновники так и не решили проблему с пылью, которую продолжительное время поднимает застройщик: дорогу, по которой проезжают самосвалы, не поливают водой.
Напомним, на прошлой неделе на застройщика пожаловались жители 14 микрорайона.
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