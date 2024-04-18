Фото с телеграмм-канала LogiStan.
По данным LogiStan, Казахстан хочет нарастить перевозки нефти по Каспию и построить транскаспийский нефтепровод.
Министерство энергетики Казахстана планирует увеличить объем транспортировки нефти из порта Актау по Каспию до 7 млн тонн в год.
В ведомстве отмечают, что для этого потребуется приобрести еще 10 нефтетанкеров дедвейтом по 12 тысяч тонн каждый.
Министерство энергетики Казахстана планирует увеличить объем транспортировки нефти из порта Актау по Каспию до 7 млн тонн в год.
В ведомстве отмечают, что для этого потребуется приобрести еще 10 нефтетанкеров дедвейтом по 12 тысяч тонн каждый.
- Также рассматривается возможность прокладки двух нефтепроводов - по дну Каспия и от Атырау до порта Курык, - говорится в сообщении.
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