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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:25

Просмотров: 995

Рассматривается возможность прокладки двух нефтепроводов по дну Каспия

Министерство энергетики Казахстана планирует увеличить объем транспортировки нефти из порта Актау по Каспию до 7 млн тонн в год, передает телеграмм-канал LogiStan.

Фото с телеграмм-канала LogiStan.
По данным LogiStan, Казахстан хочет нарастить перевозки нефти по Каспию и построить транскаспийский нефтепровод.

Министерство энергетики Казахстана планирует увеличить объем транспортировки нефти из порта Актау по Каспию до 7 млн тонн в год.

В ведомстве отмечают, что для этого потребуется приобрести еще 10 нефтетанкеров дедвейтом по 12 тысяч тонн каждый.

- Также рассматривается возможность прокладки двух нефтепроводов - по дну Каспия и от Атырау до порта Курык, - говорится в сообщении.



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