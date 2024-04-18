- Также рассматривается возможность прокладки двух нефтепроводов - по дну Каспия и от Атырау до порта Курык, - говорится в сообщении.



По данным LogiStan , Казахстан хочет нарастить перевозки нефти по Каспию и построить транскаспийский нефтепровод.Министерство энергетики Казахстана планирует увеличить объем транспортировки нефти из порта Актау по Каспию до 7 млн тонн в год.В ведомстве отмечают, что для этого потребуется приобрести еще 10 нефтетанкеров дедвейтом по 12 тысяч тонн каждый.