Жизнь только начинается: пенсионерка из Актау дала советы путешественникам

Фото - tengritravel.kz
Пенсионерка Улпагул Муканова из Актау – пример для многих. Несмотря на свой зрелый возраст, она активно путешествует и с удовольствием исследует мир. Ее дочь, бортпроводница Фатима, поделилась подробностями об их захватывающих совместных приключениях. Улпагул, как сообщает Tengri Travel, уже успела посетить множество стран, включая Грузию, Турцию, ОАЭ и Южную Корею.
Фатима подчеркнула, что путешествия для их семьи – это не просто отдых, а настоящая страсть. Улпагул не прекращает исследовать новые места и наслаждаться красотами мира.
Улпагул дала свои рекомендации для путешественников преклонного возраста:
- почаще гулять на свежем воздухе;
- если есть возможность поспать и отдохнуть в самолете, то отдохнуть хорошенько;
- носить очень удобную обувь;
- всегда иметь с собой теплую одежду;
- пить витамины и не пропускать их прием;
- соблюдать режим сна и питания;
- пить много воды, во время активного отдыха особенно;
- не стрессовать и наслаждаться моментом.
Фатима также поделилась увлекательными подробностями о своем недавнем путешествии в Южную Корею вместе с мамой. Она подробно расписала детали затрат на поездку. Жительница Актау отметила, что общая сумма расходов без учета авиабилетов составила около 900 тысяч тенге.
Казахстанка также поделилась своими стратегиями экономии, советами по планированию маршрутов и оптимизации расходов в поездке. Она отметила, что важно покупать билеты заранее на развлечения и транспорт, а также выбирать удобные отели с хорошим завтраком.
Она также обратила внимание на ответственный подход к дополнительным расходам, что помогло избежать непредвиденных трат.
Фатима утверждает, что путешествие стоило потраченных денег, так как новые впечатления и воспоминания с мамой останутся с ней на всю жизнь. Она призывает не бояться тратить деньги на путешествия, ведь они обогащают жизнь новыми эмоциями и опытом.
- Маме 61 год. Она пенсионерка. Она довольно часто отправляется в путешествия, мы всегда с сестрами стараемся брать ее с собой в поездки. Мама уже побывала в Грузии, в Стамбуле, в Корее. В молодости мама много путешествовала, в студенчестве была в Венгрии, также побывали с папой в Дубае. Моя мама такой человек, который любит активный отдых, много ходить и изучать новые места и города. Несмотря на возраст, ей удается это делать. Каждый день проходит по 10–15 тысяч шагов. Ее любимое направление – это Грузия. Она была поражена природой этой страны. Мама любит ходить по базарам Стамбула, в молодости у нее был свой бутик турецкой одежды, поэтому шопинг в Турции ей очень интересен, – рассказала дочь Улпагул.
Фатима подчеркнула, что путешествия для их семьи – это не просто отдых, а настоящая страсть. Улпагул не прекращает исследовать новые места и наслаждаться красотами мира.
- Мама хорошо переносит перелеты. Бывает, что даже я сильнее устаю. Вместо того чтобы спать, она смотрит фильмы в самолете, ей нравятся полеты. Обычно нам везет, почти всегда самолет бывает полупустым, и в такие моменты она может лечь полностью на один ряд и отдыхать, – отметила она.
Улпагул дала свои рекомендации для путешественников преклонного возраста:
- почаще гулять на свежем воздухе;
- если есть возможность поспать и отдохнуть в самолете, то отдохнуть хорошенько;
- носить очень удобную обувь;
- всегда иметь с собой теплую одежду;
- пить витамины и не пропускать их прием;
- соблюдать режим сна и питания;
- пить много воды, во время активного отдыха особенно;
- не стрессовать и наслаждаться моментом.
Фатима также поделилась увлекательными подробностями о своем недавнем путешествии в Южную Корею вместе с мамой. Она подробно расписала детали затрат на поездку. Жительница Актау отметила, что общая сумма расходов без учета авиабилетов составила около 900 тысяч тенге.
- Мы поехали именно в пик сезона, с конца марта по начало апреля, когда расцвела сакура. У нас был средний бюджет: мы не экономили, но и в то же время не шиковали, жили мы в хорошем районе. Ели и классно пошопились. Стоимость билетов я включать не буду, так как все индивидуально и разная наценка, но в среднем на двоих выйдет 720 тысяч тенге. Следующий пункт – жилье. Хороший и просторный отель рядом с вокзалом в Пусане на двоих на 2 дня обошелся в 57 тысяч тенге, а в Сеуле маленький хостел в центре города на 5 дней вышел на 250 тысяч тенге. На транспорт ушло 110 тысяч тенге, сюда входят поездки на метро и автобусах по городу, трансфер из аэропорта и обратно, а также поезд в Пусан и обратно. На еду мы потратили около 150 тысяч тенге. Завтракали иногда дома, обедали и ужинали в кафе. Иногда закупались продуктами. Между этим каждый день мы ели уличную еду, мороженое, десерты и пили кофе. Мы взяли еще 100 долларов наличными на всякий случай и потратили их по прилете сразу на транспорт и на еду между стыковками рейсов и поездов. На развлечения мы потратили 57 500 тенге. Последний пункт – это шопинг. Сюда входят подарки родным, косметика, одежда. Мы потратили 235 тысяч тенге. Общая сумма на двоих получилась 899 500 тенге. В общем говоря, 900 тысяч тенге. Учтите то, что это цена без авиабилетов, – рассказала Фатима.
Казахстанка также поделилась своими стратегиями экономии, советами по планированию маршрутов и оптимизации расходов в поездке. Она отметила, что важно покупать билеты заранее на развлечения и транспорт, а также выбирать удобные отели с хорошим завтраком.
- Если заранее покупать билеты, то можно найти предложения с хорошей скидкой, с пересадками и разными авиакомпаниями. Специальная стратегия для поиска недорогих отелей – это определить отель, с какими критериями нужен, затем смотреть предложения на Booking или Trip.com или же на Airbnb. Чтобы сэкономить на питании, стоит выбирать недорогие отели с хорошим завтраком. Когда завтракаешь, обедать особо не хочется. К вечеру можно пойти и вкусно поужинать. Если отель не на базе завтрака, то можно закупиться продуктами из супермаркетов и завтракать дома. В супермаркетах Кореи большой ассортимент продуктов. Чтобы запланировать маршрут на два города, я сначала записала у себя все места must visit, и это облегчило мне задачу. Я не думала, когда и куда пойти, просто открыла заранее подготовленный список и двигалась по Google maps. Можно еще посетить остров Чеджу, туда уйдет 100-120 тысяч тенге на одного человека на 1 день. Так как у нас бюджет был средний, мы ограничились просто посещением двух больших городов: Пусан и Сеул, – рассказала Фатима.
Она также обратила внимание на ответственный подход к дополнительным расходам, что помогло избежать непредвиденных трат.
- Чтобы избежать дополнительных расходов в Корее, нужно всегда заранее покупать билеты и важно брать их онлайн. Например, чтобы зайти в парк аттракционов Lotte World, мне надо было заплатить на кассе 21 000 тенге, на месте я просто поискала билеты онлайн и нашла за 13 000 тенге. Взяла их онлайн, распечатала на кассе, и спокойно зашли в парк. По приезде в Пусан я сразу же купила билеты обратно, потому что, когда даты поджимают, тяжело найти билеты. Я также заранее купила билеты на поезд в аэропорт. Четкое планирование поможет избежать дополнительных расходов. Так же и с багажом, у нас было 2 чемодана, но мы купили третью большую сумку недорого, чтобы в случае перевеса перекинуть вещи в ручную кладь, тем самым сэкономив деньги, – подчеркнула казахстанка.
Фатима утверждает, что путешествие стоило потраченных денег, так как новые впечатления и воспоминания с мамой останутся с ней на всю жизнь. Она призывает не бояться тратить деньги на путешествия, ведь они обогащают жизнь новыми эмоциями и опытом.
- Лучшее время для поездки в Южную Корею с точки зрения экономии – с февраля по июнь и в октябре: заплатите где-то на 15 процентов меньше средней стоимости билетов по году. Но мне кажется, лучше ехать именно в сезон, потому что там очень красиво, везде цветение сакуры, cherryblossom. Розовые деревья придают особенную атмосферу, – заключила она.
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