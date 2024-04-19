Жизнь только начинается: пенсионерка из Актау дала советы путешественникам

- Маме 61 год. Она пенсионерка. Она довольно часто отправляется в путешествия, мы всегда с сестрами стараемся брать ее с собой в поездки. Мама уже побывала в Грузии, в Стамбуле, в Корее. В молодости мама много путешествовала, в студенчестве была в Венгрии, также побывали с папой в Дубае. Моя мама такой человек, который любит активный отдых, много ходить и изучать новые места и города. Несмотря на возраст, ей удается это делать. Каждый день проходит по 10–15 тысяч шагов. Ее любимое направление – это Грузия. Она была поражена природой этой страны. Мама любит ходить по базарам Стамбула, в молодости у нее был свой бутик турецкой одежды, поэтому шопинг в Турции ей очень интересен, – рассказала дочь Улпагул.



- Мама хорошо переносит перелеты. Бывает, что даже я сильнее устаю. Вместо того чтобы спать, она смотрит фильмы в самолете, ей нравятся полеты. Обычно нам везет, почти всегда самолет бывает полупустым, и в такие моменты она может лечь полностью на один ряд и отдыхать, – отметила она.

- Мы поехали именно в пик сезона, с конца марта по начало апреля, когда расцвела сакура. У нас был средний бюджет: мы не экономили, но и в то же время не шиковали, жили мы в хорошем районе. Ели и классно пошопились. Стоимость билетов я включать не буду, так как все индивидуально и разная наценка, но в среднем на двоих выйдет 720 тысяч тенге. Следующий пункт – жилье. Хороший и просторный отель рядом с вокзалом в Пусане на двоих на 2 дня обошелся в 57 тысяч тенге, а в Сеуле маленький хостел в центре города на 5 дней вышел на 250 тысяч тенге. На транспорт ушло 110 тысяч тенге, сюда входят поездки на метро и автобусах по городу, трансфер из аэропорта и обратно, а также поезд в Пусан и обратно. На еду мы потратили около 150 тысяч тенге. Завтракали иногда дома, обедали и ужинали в кафе. Иногда закупались продуктами. Между этим каждый день мы ели уличную еду, мороженое, десерты и пили кофе. Мы взяли еще 100 долларов наличными на всякий случай и потратили их по прилете сразу на транспорт и на еду между стыковками рейсов и поездов. На развлечения мы потратили 57 500 тенге. Последний пункт – это шопинг. Сюда входят подарки родным, косметика, одежда. Мы потратили 235 тысяч тенге. Общая сумма на двоих получилась 899 500 тенге. В общем говоря, 900 тысяч тенге. Учтите то, что это цена без авиабилетов, – рассказала Фатима.

- Если заранее покупать билеты, то можно найти предложения с хорошей скидкой, с пересадками и разными авиакомпаниями. Специальная стратегия для поиска недорогих отелей – это определить отель, с какими критериями нужен, затем смотреть предложения на Booking или Trip.com или же на Airbnb. Чтобы сэкономить на питании, стоит выбирать недорогие отели с хорошим завтраком. Когда завтракаешь, обедать особо не хочется. К вечеру можно пойти и вкусно поужинать. Если отель не на базе завтрака, то можно закупиться продуктами из супермаркетов и завтракать дома. В супермаркетах Кореи большой ассортимент продуктов. Чтобы запланировать маршрут на два города, я сначала записала у себя все места must visit, и это облегчило мне задачу. Я не думала, когда и куда пойти, просто открыла заранее подготовленный список и двигалась по Google maps. Можно еще посетить остров Чеджу, туда уйдет 100-120 тысяч тенге на одного человека на 1 день. Так как у нас бюджет был средний, мы ограничились просто посещением двух больших городов: Пусан и Сеул, – рассказала Фатима.

- Чтобы избежать дополнительных расходов в Корее, нужно всегда заранее покупать билеты и важно брать их онлайн. Например, чтобы зайти в парк аттракционов Lotte World, мне надо было заплатить на кассе 21 000 тенге, на месте я просто поискала билеты онлайн и нашла за 13 000 тенге. Взяла их онлайн, распечатала на кассе, и спокойно зашли в парк. По приезде в Пусан я сразу же купила билеты обратно, потому что, когда даты поджимают, тяжело найти билеты. Я также заранее купила билеты на поезд в аэропорт. Четкое планирование поможет избежать дополнительных расходов. Так же и с багажом, у нас было 2 чемодана, но мы купили третью большую сумку недорого, чтобы в случае перевеса перекинуть вещи в ручную кладь, тем самым сэкономив деньги, – подчеркнула казахстанка.

- Лучшее время для поездки в Южную Корею с точки зрения экономии – с февраля по июнь и в октябре: заплатите где-то на 15 процентов меньше средней стоимости билетов по году. Но мне кажется, лучше ехать именно в сезон, потому что там очень красиво, везде цветение сакуры, cherryblossom. Розовые деревья придают особенную атмосферу, – заключила она.