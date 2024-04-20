Небезопасные игры: строящуюся высотку обязали оградить в Актау

Местные жители просят чиновников обратить внимание на неогороженную стройку позади дома №5 в жилом комплексе «Lumiere», где беспрепятственно по этажам строящейся высотки разгуливают дети. Люди уверяют, что это опасно для жизни.В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что отправили уведомление по указанному объекту строительной компании для установки ограждения и соблюдения требований, указанных в документе. В противном случае чиновники будут принимать соответствующие меры.