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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 418

Небезопасные игры: строящуюся высотку обязали оградить в Актау

Горожане опасаются за детей, которые играют на строительном объекте в 20 микрорайоне.

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Местные жители просят чиновников обратить внимание на неогороженную стройку позади дома №5 в жилом комплексе «Lumiere», где беспрепятственно по этажам строящейся высотки разгуливают дети. Люди уверяют, что это опасно для жизни.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что отправили уведомление по указанному объекту строительной компании для установки ограждения и соблюдения требований, указанных в документе. В противном случае чиновники будут принимать соответствующие меры.




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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:58
Местные жители просят чиновников обратить внимание на неогороженную стройку.
А где эти сами чиновники? Они слепые? Ну почему народ должен тыкать им пальцем? Каждый раз одно и тоже. Они что по городу не ездят? Не видят?
В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что отправили уведомление по указанному объекту строительной компании для установки ограждения и соблюдения требований, указанных в документе.
Тут не уведомлять надо. Прекратить стройку пока не установят ограждения. И штраф.
 
 

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