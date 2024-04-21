Почему нет воды на кладбище в Актау

- На кладбище меняют трубы, в этой связи произошла задержка. В предстоящий понедельник, 22 апреля, воду подадут, - заверили чиновники.

Многие актаусцы в преддверии праздника Пасха посещают могилы своих усопших родственников, наводят на местах захоронения порядок. Людей волнует, когда на кладбище подключат питьевую воду для полива.Ответ предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.