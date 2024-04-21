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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:37

Просмотров: 401

Почему нет воды на кладбище в Актау

Горожане просят власти ответить, почему на православном кладбище до сих пор не организовали подачу воды.

Фото автора
Многие актаусцы в преддверии праздника Пасха посещают могилы своих усопших родственников, наводят на местах захоронения порядок. Людей волнует, когда на кладбище подключат питьевую воду для полива.

Ответ предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

- На кладбище меняют трубы, в этой связи произошла задержка. В предстоящий понедельник, 22 апреля, воду подадут, - заверили чиновники.



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