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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:25

Просмотров: 1045

В Актау «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

В 2024 году акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. В ней сможет принять любой желающий. Об этом сообщил руководитель управления внутренней политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков.

Иллюстративное фото
Патриотический онлайн-марш «Ер есімі – ел есінде», аналог проводившейся ранее акции «Бессмертный полк», пройдет на специальной интерактивной платформе batyrlargatagzym.el.kz.

В Актау «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме


В Актау «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме


Для участия в акции-марше «Ер есімі – ел есінде» горожанам необходимо разместить информацию о своих близких – участниках Великой Отечественной войны – на сайте. Для этого необходимо на электронной площадке нажать «Отправить информацию о ветеране» и заполнить анкету. Там же можно будет разместить фотографию ветерана.




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Комментарии ( 6 )

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Банкир (Посетители) Вчера, 23:48
User_446,а при чём здесь Бессмертный полк? Теракт устраивать будут?
 
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User_446 (Посетители) Вчера, 23:01
Имярек,
Ты хоть знаешь, что означает "санкции"?

Кинст,
Мы в самой середине средней Азии. Нас от террористов из игил или Талибана защищает лишь граница Узбекистана, но и оно не надолго. А остальные "станы" вообще клали болт на защиту границы, ввиду этого из этих стран отправляют людей на новые теракты в другие более цивилизованные страны.
 
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Имярек (Посетители) Вчера, 22:25
В Казахстане боятся санкция,вот и весь ответ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Банкир (Посетители) Вчера, 21:53
ЭЭЭХ, жана Казахстан((( Тухлятинкой попахивает...
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Вчера, 18:41
"Кто забыл войну прошедшую приближает войну будущую.
 
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 Кинст (Посетители) Вчера, 18:04
В России понятно – там есть реальная угроза террористических актов. А у нас чего боятся?
Уже настолько принизили великий день 9 мая, что кажется ниже некуда. Скоро дойдём, а наверное, и уже, что просто дома по семейному вспомним наших дедов, бабушек, соседей-ветеранов, которых уже нет с нами и всё.
 
 

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