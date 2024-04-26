В Актау «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Иллюстративное фото
Патриотический онлайн-марш «Ер есімі – ел есінде», аналог проводившейся ранее акции «Бессмертный полк», пройдет на специальной интерактивной платформе batyrlargatagzym.el.kz.
Для участия в акции-марше «Ер есімі – ел есінде» горожанам необходимо разместить информацию о своих близких – участниках Великой Отечественной войны – на сайте. Для этого необходимо на электронной площадке нажать «Отправить информацию о ветеране» и заполнить анкету. Там же можно будет разместить фотографию ветерана.
Для участия в акции-марше «Ер есімі – ел есінде» горожанам необходимо разместить информацию о своих близких – участниках Великой Отечественной войны – на сайте. Для этого необходимо на электронной площадке нажать «Отправить информацию о ветеране» и заполнить анкету. Там же можно будет разместить фотографию ветерана.