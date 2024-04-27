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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 2581

Шесть насосов ТОО «МАЭК» в Актау изношены на 100%: требуется 8 миллиардов тенге

Вопрос замены циркуляционных насосов, как заявил генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов, стоит на повестке предприятия.

Фото из архива Lada.kz
На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены ещё в советское время. Фактически, подчеркнул гендиректор предприятия, они находятся в критическом состоянии.

- Определенная работа велась, но как мы констатируем, из 16 насосов шесть имеют 100-процентный износ и находятся постоянно в ремонте. Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.


Тем не менее, как отмечает гендиректор предприятия, общая производительность с учетом насосов, находящихся в строю, позволяет полностью покрыть нужды самого комбината. Это, в первую очередь, приготовление питьевой воды, охлаждение, направление на электрические станции, а также поставку сторонним организациям в лице «КазАзот».

На повестке ТОО «МАЭК», отмечает Кайрат Рахимов, стоит вопрос замены этих циркуляционных насосных. Работы планируется провести на период с 2025 по 2026 годы. Бюджет на эти цели оценивается больше, чем в восемь миллиардов тенге.

Шесть насосов ТОО «МАЭК» в Актау изношены на 100%: требуется 8 миллиардов тенге



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Комментарии ( 4 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 22:21
100% - это всё, насос не работает! Да, виноват СССР, слишком маленький срок эксплуатации. Россия - правопреемница СССР - надо с неё денег взять за МАЭК
 
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  • ЁмоЁ
  • Банкир
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:36
16 циркуляционных насосов, которые были построены ещё в советское время
Опять этот Советский Союз.Бесит он меня.Как там работали? Всего тридцать с небольшим лет и все посыпалось.Где гарантийные обязательства хотя бы лет на сто?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ingul
  • kolu411
  • ЛШП
  • ЁмоЁ
  • Белое ☀️
  • Iron man
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:35
Эти деньги нужно спросить с бывших акимов города и области,а так же бывших руководителей МаЭк за последние 15-20 лет
Эти люди никуда не делись,найти их думаю не составит особого труда

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:26
Нужно скинуться кто сколько может.
 
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  • Ingul
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 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 16:05
Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.
Конечно ведь растащили на запчасти) Тупо место посадочное под ЦН осталось
А что Вы будете делать с самими цехами на Тэц2? То что находится ниже нулевой отметки? Не надоело армопоясы варить на опоры цехов? Там мног чего делать так то нужно) Где деньги взять, Зин?

Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.
Конечно ведь растащили на запчасти) Тупо место посадочное под ЦН осталось
А что Вы будете делать с самими цехами на Тэц2? То что находится ниже нулевой отметки? Не надоело армопоясы варить на опоры цехов? Там мног чего делать так то нужно) Где деньги взять, Зин?

Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.
Конечно ведь растащили на запчасти) Тупо место посадочное под ЦН осталось
А что Вы будете делать с самими цехами на Тэц2? То что находится ниже нулевой отметки? Не надоело армопоясы варить на опоры цехов? Там мног чего делать так то нужно) Где деньги взять, Зин?

Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.
Конечно ведь растащили на запчасти) Тупо место посадочное под ЦН осталось
А что Вы будете делать с самими цехами на Тэц2? То что находится ниже нулевой отметки? Не надоело армопоясы варить на опоры цехов? Там мног чего делать так то нужно) Где деньги взять, Зин?

Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.


Конечно ведь растащили на запчасти) Тупо место посадочное под ЦН осталось
А что Вы будете делать с самими цехами на Тэц2? То что находится ниже нулевой отметки? Не надоело армопоясы варить на опоры цехов? Там мног чего делать так то нужно) Где деньги взять, Зин?
 
 

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