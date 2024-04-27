Шесть насосов ТОО «МАЭК» в Актау изношены на 100%: требуется 8 миллиардов тенге

- Определенная работа велась, но как мы констатируем, из 16 насосов шесть имеют 100-процентный износ и находятся постоянно в ремонте. Один из них полностью выведен из эксплуатации, - сообщил Кайрат Рахимов.

На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены ещё в советское время. Фактически, подчеркнул гендиректор предприятия, они находятся в критическом состоянии.Тем не менее, как отмечает гендиректор предприятия, общая производительность с учетом насосов, находящихся в строю, позволяет полностью покрыть нужды самого комбината. Это, в первую очередь, приготовление питьевой воды, охлаждение, направление на электрические станции, а также поставку сторонним организациям в лице «КазАзот».На повестке ТОО «МАЭК», отмечает Кайрат Рахимов, стоит вопрос замены этих циркуляционных насосных. Работы планируется провести на период с 2025 по 2026 годы. Бюджет на эти цели оценивается больше, чем в восемь миллиардов тенге.