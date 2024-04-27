Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 5886

«Кладбище» автомобилей устроили возле прокуратуры в Актау: что будет с бесхозной техникой

Сгоревшие машины складируют друг на друга за территорию штрафстоянки. Что на это ответили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.

Фото автора
Горожане говорят, что на маленьком участке земли машины стоят годами и копятся. Напоминает картину из фильма ужасов.

«Кладбище» автомобилей устроили возле прокуратуры в Актау: что будет с бесхозной техникой


Устрашающая куча авто расположена в близком соседстве со зданием городской прокуратуры, городского суда и рынка.

«Кладбище» автомобилей устроили возле прокуратуры в Актау: что будет с бесхозной техникой


Денежные средства за нахождение транспортных средств не взимаются, как нам ответил администратор на штрафстоянке. Исходя из этого становится понятно, почему они здесь находятся годами.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что штрафная стоянка находится на их содержании.

- В связи с ограничением площади планируется построить новую стоянку возле «СпецЦОНа». Будет начата работа по разработке проектно-сметной документации, - ответили чиновники.


На вопрос по утилизации годами простаивающих негодных для эксплуатации машин чиновники ответили, что эта тема обсуждалась в этом месяце. Было принято решение начать работу по утилизацию данных авто.

«Кладбище» автомобилей устроили возле прокуратуры в Актау: что будет с бесхозной техникой



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • 444
 Матрица_Х (Посетители) Сегодня, 20:30
Прокуратура увидела себя со стороны ...?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Матрица_Х
  • ЁмоЁ
  • 444
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:33
glu-info,
Не настаиваю, это как вариант.
Но, практически, в центре города этой "красоте" тоже не место. Можно также смело предположить, что этот клочек земли (бывшая автостоянка) тоже не без хозяина, который за аренду под штрафстоянку, где устроили свалку автохлама, регулярно получает плату. Но, свалка на фоне Государственного флага, даже двух(!), это перебор, не так ли?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 444
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:34
Цитата: Космос
Разве за городом места нет для штрафстоянки
Нет.Там места уже не осталось.Продано все.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • Белое ☀️
  • 444
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:34
Устрашающая куча авто расположена в близком соседстве со зданием городской прокуратуры, городского суда и рынка.

Не зря говорят - хороший фотограф дороже денег!
Государственный флаг на фоне всего вот этого... Символично?
А что, из окон прокуратуры и суда не видно этой "красоты"?
Разве за городом места нет для штрафстоянки и "колумбария"? Очень даже полезно и воспитательно для ездунов будет расположить всё ЭТО на выезде из города, где-нибудь вблизи жетибайской трассы. Пусть увидят, может кто ещё жив останется...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика