Дети на стройке: чиновники выдвинули требования владельцу объекта в Актау

- Мы отправили уведомление по указанному объекту строительной компании, чтобы они установили ограждения и соблюдали требования, указанные в документе. В случае их невыполнения будут приняты соответствующие меры, - сообщили чиновники.

Местный житель стал свидетелем, как сегодня, 27 апреля, на втором этаже строящегося здания, находились маленькие дети. Автор видео попросил разобраться и принять меры в отношении строительной компании в связи с тем, что нахождение на данной территории небезопасно.Комментарий предоставили в городском отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау.