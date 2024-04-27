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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:51

Просмотров: 459

Дети на стройке: чиновники выдвинули требования владельцу объекта в Актау

Играющих детей на недостроенном объекте в 16 микрорайоне сняли на видео очевидцы. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
Местный житель стал свидетелем, как сегодня, 27 апреля, на втором этаже строящегося здания, находились маленькие дети. Автор видео попросил разобраться и принять меры в отношении строительной компании в связи с тем, что нахождение на данной территории небезопасно.

Комментарий предоставили в городском отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау.

- Мы отправили уведомление по указанному объекту строительной компании, чтобы они установили ограждения и соблюдали требования, указанные в документе. В случае их невыполнения будут приняты соответствующие меры, - сообщили чиновники.





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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 21:43
- Мы отправили уведомление по указанному объекту строительной компании, чтобы они установили ограждения и соблюдали требования, указанные в документе. В случае их невыполнения будут приняты соответствующие меры, - сообщили чиновники.

Какие соответствующие меры? Думаю,что в случае невыполнения требований строительной компании отправят ещё два а может даже три уведомления. Если не отреагируют то последуют очень серьёзные меры, их предупредят двадцать раз, что отправят им ещё дополнительные уведомления! nevizhu
 
 

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