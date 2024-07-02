Почему в детском саду Актау еду давали не всем, рассказали чиновники

В управлении образования Мангистауской области прокомментировали видеозапись, на которой в детском саду №29 питанием удостаивали не всех воспитанников.

Фото: кадр из видео

По данным ведомства, инцидент произошел в группе №7 ясли-сада №29, расположенном в 9 микрорайоне.

Комментарий был получен от воспитателя группы. Она пояснила, что завтрак дети ели нерегулярно, поэтому еда оставалась. К воспитателю была применена дисциплинарная мера. В связи со случившимся администрация ясли-сада встретилась с родителями и извинилась. Однако при городском отделе образования создана специальная комиссия, с понедельника проводится работа по изучению произошедшего. По заключению комиссии будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором в ДДУ порций еды выдавалось почти в два раза меньше, чем детей в группе.