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05.07.2024, 08:55

Транскаспийский маршрут: дан старт движению грузов в порту Курык в Мангистауской области

Общество 0 3 Лиана Рязанцева

Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки груза по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порту Курык Мангистауской области, сообщает Аккорда. 

Фото пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Фото пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По данным Акорды, Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов по маршруту Великого Шелкового пути.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.

По данным пресс-службы ТОО «Порт Курык», казахстанские и китайские грузовые автотранспортные средства с грузом 26 июня 2024 года выехали из Хоргоса (КНР), проехали 8 регионов и 29 июня прибыли в порт Курык.

Грузовой автотранспортный караван и контейнерный поезд из Китая прибыли в порты Актау и Курык, далее они направятся в Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. Это возрождение Великого Шелкового пути. Караван готов к отправлению, - заявил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алтай Али.

С начала года через порт перевезено свыше 1 миллиона тонн грузов. Этот показатель планируется увеличить до 2 миллионов 300 тысяч тонн. Для этого строятся дополнительные причалы и зерновые терминалы, сообщает Almaty.tv,

Углубляем до максимальной отметки, которая возможна согласно проекту. Это плюс полтора метра к текущей глубине. Сейчас используется, так называемая, Балтийская метка. Она сделана на глубине - 35, - отметил генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов.

Сегодня водный транспорт является одним из наиболее эффективных и экономически важных для государства. Президент страны также отметил ценность принадлежащей нам части Транскаспийского коридора. Стоит отметить, что уже разработан комплексный план развития морской инфраструктуры Казахстана до 2028 года. По словам специалистов, благодаря этому темпы обработки контейнеров водных портов увеличатся, а также изменится работа терминалов.

Сейчас определена компания, которая будет проводить соответствующие работы по расширению порта. Компания «Ян де Нул» начнет дноуглубительные работы в июне и далее по всей акватории порта. Это позволит создать пять дополнительных причалов, - сообщил начальник сектора маркетинга ТОО «Порт Курык» Айткали Нурмагамбетов.

Специалисты отмечают, что новый терминал будет запущен в этом году. Его мощность составляет до одного миллиона тонн зерна в год.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
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05.07.2024, 09:50
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