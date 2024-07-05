Фонд «Әділдік және Өркендеу» провел встречу с активистами в Мангистау

Фото участников мероприятия

В Актау прошла региональная встреча «Запад» представителей общественного фонда «Әділдік және Өркендеу». Мероприятие собрало активистов общественной организации из Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

Сегодня принципы «Әділдік және өркендеу» по всей стране разделяют около 3000 активных граждан. За полгода работы общественники запустили социальные проекты, участвовали в противопаводковых мероприятиях, помогали решать проблемы населения региона, для этого активно встречались с жителями городов и районных центров.

Как отметила директор Общественного фонда «Әділдік және өркендеу» Дана Рысмухамедова, основные социальные ориентиры организации отражены в главном документе Фонда – Манифесте. Это защита прав трудящихся, социальная справедливость в распределении доходов, равенство перед законом, равные возможности для всех, уважение и достоинство каждого гражданина, участие граждан в принятии решений. Именно они легли в основу ежедневной повестки организации.

«В каждом регионе свои особенности. Запад Казахстана отличается тем, что здесь сосредоточены крупные нефтегазовые предприятия, на которых занято большое количество работников, в том числе иностранных. Деятельность этих компаний так или иначе влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Если рабочие крупных предприятий еще как-то защищены действующими коллективными договорами, то специалистам других отраслей приходится значительно сложнее. В этой связи фокус деятельности нашего Фонда на продвижении интересов Человека труда становится особенно актуальным. Мы, как общественники, ставим перед собой задачу защищать права каждого труженика», - сказала, открывая встречу, Дана Рысмухамедова.

С этой целью в регионах открыты общественные приемные Фонда, здесь представители организации, профессиональные юристы консультируют граждан по вопросам соблюдения их трудовых прав.

Благодаря региональным активистам был реализован первый масштабный проект «Әділдік және өркендеу» – социальный мониторинг, который позволил определить чувствительные для каждой области направления.

Во время встречи руководитель Мангистауского филиала Фонда «Әділдік және өркендеу» Нурбол Окуов заявил о необходимости защиты прав работников. Он отметил, что в регионе нередко происходят трудовые конфликты, особенно среди работников нефтегазового комплекса. Основная причина недовольства трудящихся – неудовлетворенность условиями труда и уровнем заработной платы.

Например, в случае с ТОО «Каракудукмунай» работники настаивали на повышении заработной платы на 20%, ссылаясь на решение трудового арбитража, но работодатель предложил поэтапное повышение из-за невозможности одномоментного выполнения этого требования, что не устроило работников. Этот пример иллюстрирует, что работники и работодатели часто не могут достичь соглашения из-за различных финансовых и организационных ограничений, что приводит к эскалации конфликтов, - поделился общественник.

Он также добавил, что работники зачастую не знают своих прав и не умеют правильно оформлять юридические документы, что приводит к неэффективным попыткам отстаивания своих интересов. Из-за отсутствия должной поддержки со стороны профсоюзов эти трудовые объединения теряют авторитет среди рабочих.

Несмотря на либерализацию трудовых отношений и принятые меры по повышению роли профсоюзов, работники считают их неэффективными в защите своих прав и интересов. Основные причины включают ненадлежащее отстаивание интересов работников при заключении коллективных договоров, отсутствие социальной поддержки за счет членских взносов, недостаток информационной работы среди трудовых коллективов о деятельности профсоюзов и недостаточный охват работников. В этой связи деятельность нашего Фонда может сыграть решающую роль в урегулировании вопросов трудящихся, - считает Нурбол Окуов.

Участники встречи определили основные направления работы для западного региона. Главные задачи активистов будут включать укрепление связей с трудовыми коллективами и профсоюзами, защиту прав работников и активное использование общественного контроля.