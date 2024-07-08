Гордость Актау! Врач спас жизнь сбитой на дороге женщине

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 1 микрорайона Камила Гасангусейнова. Она рассказала, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи врач из Актау спас жизнь женщине, сбитой на дороге. Журналисту редакции удалось поговорить с врачом и узнать подробности происшествия.

Фото из архива врача

Несчастный случай произошел вчера, 7 июля, примерно в 18:45, на пешеходном переходе в 1 микрорайоне, вблизи кафе «Kaheti».

Камила Гасангусейнова рассказала, что стала свидетелем, как женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Когда я подбежала, я увидела, что женщина лежала в луже крови, она получила сильную черепно-мозговую травму. Я сразу же вызвала бригаду Скорой помощи. По счастливой случайности мимо проезжал врач. Он сразу же среагировал и остановился. Недолго думая, он стал оказывать всю необходимою медицинскую помощь пострадавшей до приезда Скорой помощи. Женщина была в сознании только благодаря усилиям врача, у пострадавшей было сильное кровотечение из-за травмы головы, - рассказала Камила Гасангусейнова.

По словам женщины, врач не оставил пострадавшую даже после приезда Скорой помощи, а отправился сопровождать её в больницу.

Через знакомых мне удалось узнать, что на помощь пострадавшей пришёл врач Мурат Дарбаев. Я считаю, что таких героев жители города должны знать в лицо. Он не проехал мимо, а остановился и выполнил свой долг врача. Обязательно напишу письмо в управление здравоохранения, чтобы отблагодарить этого врача, - отметила Камила Гасангусейнова.

Журналисту редакции удалось поговорить с врачом и узнать подробности происшествия.

Мурат Дарбаев рассказал, что является врачом-терапевтом общей практики. До сегодняшнего дня работал в поликлинике ТОО «Еркемед» заместителем главного врача. Уже сегодня Мурат Дарбаев отправился работать в одну из больниц Форт Шевченко. Марат Максатович отметил, что также дополнительно выходил на дежурство на Станцию областной скорой помощи в качестве врача Скорой помощи.

Вчера я с друзьями ехал в город со стороны баз отдыха. Я находился на заднем сиденье машины, в связи с чем я не видел ДТП. После того, как проехали место происшествия, друзья рассказали, что на асфальте лежит женщина, и я спросил, была ли Скорая на месте происшествия. Они ответили, что нет, поэтому я попросил отвезти меня туда. По прибытии на место ДТП я обнаружил, что пострадала женщина. Попросил посторонних отойти и начал оценивать тяжесть её состояния. Я начал задавать вопросы и попросил девушку, которая находилась рядом с пострадавшей, вызвать бригаду «103». Осмотрев пострадавшую, я обнаружил у неё ушиблено-резаную рану волосистой части головы с кровотечением, - рассказал врач.

Мурат Дарбаев отметил, что мимо проезжала бригада Скорой помощи, которая ехала на другой вызов. Фельдшер сразу же сделала обезболивающее пострадавшей, и они начали обрабатывать рану.

Пока мы проводили все необходимые действия пострадавшей, на место ЧП подъехала бригада Скорой помощи, которую отправили на вызов. Совместно с приехавшим фельдшером мы госпитализировали пострадавшую женщину в приемный покой больницы, - сказал Мурат Дарбаев.

Мурат Дарбаев отметил, что пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение.