Почти восемь тысяч бутылок незаконного алкоголя изъяли в Мангистау

В регионе изъяли 7,9 тысяч бутылок незаконных горячительных напитков. Владельцы алкогольной продукции не имели лицензии на ее хранение и реализацию. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Так, за I полугодие 2024 года проведено восемь тематических проверок на предмет законности алкоголя.
В результате которых выявлены налогоплательщики, не имеющие лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции. Так, было изъято 7 905 бутылок со спиртосодержащими напитками, - сообщили в ведомстве.
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области предупредили – продажа алкогольной продукции без лицензии строго запрещена законом, и в соответствии со статьей 463 КоАП РК предусмотрен штраф с конфискацией предметов орудия совершения административных нарушений:
В случае повторения правонарушения в течение одного года размер штрафа увеличивается в два раза, - уточнили в департаменте.
Комментарии0 комментарий(ев)