Почти восемь тысяч бутылок незаконного алкоголя изъяли в Мангистау

В регионе изъяли 7,9 тысяч бутылок незаконных горячительных напитков. Владельцы алкогольной продукции не имели лицензии на ее хранение и реализацию. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

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Так, за I полугодие 2024 года проведено восемь тематических проверок на предмет законности алкоголя.

В результате которых выявлены налогоплательщики, не имеющие лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции. Так, было изъято 7 905 бутылок со спиртосодержащими напитками, - сообщили в ведомстве.

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области предупредили – продажа алкогольной продукции без лицензии строго запрещена законом, и в соответствии со статьей 463 КоАП РК предусмотрен штраф с конфискацией предметов орудия совершения административных нарушений:

на физических лиц в размере 15 МРП – 55 380 тенге;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 25 МРП – 92 300 тенге;

на субъектов среднего предпринимательства в размере 40 МРП – 147 680 тенге;

на субъектов крупного предпринимательства в размере 150 МРП – 553 800 тенге.