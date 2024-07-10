Фельдшер из Мангистау успешно приняла роды в автомобиле

Фельдшер Камила Кеулимжаева 8 июля успешно приняла роды в машине Скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото пресс-службы ведомства

Фельдшер Камила Кеулимжаева прибыла на вызов 8 июля к жительнице села Батыр, которая находилась на 37-й неделе беременности.

По дороге в больницу у женщины начались роды. Фельдшер приняла решение принимать роды в машине Скорой помощи. В результате профессиональных действий фельдшера на свет появился здоровый малыш, - сообщает пресс-служба.

На данный момент новорожденный с мамой находятся в перинатальном центре.