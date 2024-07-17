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17.07.2024, 08:43

В Жанаозене началось строительство гибридной электростанции

Общество 0 0 Наталья Вронская

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. (Eni) приступили к строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене, которая будет работать на солнечной, ветровой и газовой энергии, сообщает официальный сайт Нацкомпании.

фото НК АО КМГ
фото НК АО КМГ

В Жанаозене состоялась церемония начала строительства будущей гибридной электростанции с участием председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, главы компании Eni в Казахстане Сегера Хойтинка, вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, председателя комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Едила Жанбыршина и заместителя акима Мангистауской области Аббата Урисбаева.

Гибридный проект предполагает комбинированную генерацию электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ветер и солнце), разработанных дочерней компанией Eni Plenitude, а также газовую электростанцию для сбалансирования и стабилизации производства электроэнергии с использованием международного промышленного опыта Eni.

Мощность солнечной электростанции составит 50, ветряной – 77 МВт и газовой – 120 МВт. Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии дочерним компаниям КМГ в регионе, включая АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ». Это позволит исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.

На этапе строительства количество задействованных работников составит до 800 человек, на этапе эксплуатации – до 70 человек. Инвестиции будут обеспечены за счет КМГ и Eni на паритетной основе.

«Такого рода гибридный проект будет реализован в Казахстане впервые. Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии нефтедобывающим компаниям и газоперерабатывающему заводу КМГ в регионе. Проект использует международный индустриальный опыт Eni и представляет собой новаторское сочетание различных технологий. Это также направлено на диверсификацию и декарбонизацию энергоснабжения Мангистауской области. Кроме того, проект создаст новые возможности для трудоустройства высококвалифицированных специалистов в регионе», - отметил глава КМГ Асхат Хасенов.

Проект также способствует реализации стратегии декарбонизации и снижения углеродного следа КМГ в соответствии с принятыми стратегическими целями компании. Около 40% всей производимой электроэнергии на гибридном проекте будет полностью «зеленой», что способствует значительному сокращению выбросов углекислого газа.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Давно пора было это сделать, а не сидеть на МАЭКе, который и так на "ладан дышит".
17.07.2024, 04:18
Pluto 9701
Pluto 9701
Началось не значит что закончится, а если закончится не значит что это будет работать
17.07.2024, 04:05
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