Где отключат воду и электроэнергию в Актау 22 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 22 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 22 июля, в трех микрорайонах будет отключена питьевая вода.

Так, питьевую воду отключили в доме 168 в 30 микрорайоне в связи с порывом. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

В связи с ремонтными работами в 11 микрорайоне питьевое водоснабжение отключили в домах №№ 6 и 7. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Также без питьевой воды сегодня остались жители 2 микрорайона. Под ограничением дома №№ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 72. Ориентировочно до 15.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.