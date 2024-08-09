Сколько нефтяники Мангистау тратят на социальное развитие области

Согласно действующему закону, компании-недропользователи обязаны отдавать часть прибыли на социально-экономическое развитие региона. Редакция lada.kz отправила запрос в управление экономики и бюджетного планирования области, чтобы узнать, сколько денег ежегодно поступает в местный бюджет (помимо обязательных налогов, прим. автора), и на что расходуются эти средства.

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Так, по информации руководителя управления экономики и бюджетного планирования области Марины Альбековой, согласно установленным требованиям компании, имеющие контракты на недропользование обязаны осуществлять финансирование на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в размере одного процента от инвестиций по контракту в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года.

«По данным министерства, на сегодняшний день количество компаний, заключивших контракты на недропользование по Мангистауской области, составляет 56. Из них 30 работают по контрактам на разведку, не предусматривающие обязательств на финансирование, 24 - перечисляют в местный бюджет и 2 компании работают в рамках соглашения о разделе продукции», - сообщила Марина Борисовна в официальном ответе.

По информации управления, ежегодный объем поступлений компаний недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры составляет около 3,5 млрд.тенге. Обязательства, поступающие в местный бюджет, не имеют конкретных целей использования и направляются на финансирование основных социальных расходов ежегодно планируемого бюджета области.

«Так, в рамках соглашения о разделе продукции работают компании «North Caspian Operating Company N.V» и «Dunga Operating GmbH», которые согласно установленных объемов социальных обязательств осуществляют строительство социально значимых объектов либо закуп необходимого оборудования для организаций области. Так, компанией НСОС в 2023 году в Актау были введены в эксплуатацию «Дворец школьников» и общежитие на 500 мест. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 100 мест в селе Беки, школу искусств и общежитие на 100 мест в Форт-Шевченко. Компанией Дунга в 2023 году приобретены оборудование для двух медицинских организаций области (УЗИ, автоматизированный биохимический и видеоцентр, хирургические столы, микроскоп, флюорограф, интегрированная операционная оборудования для диагностики и др.). На 2024 год заключены контракты на закупку рентген оборудования, аппаратов ИВЛ, инкубаторы для новорожденных и др. Поставка запланирована на август месяц текущего года», - рассказали в акимате.

Помимо своих социальных обязательств, нефтяные компании ежегодно оказывают спонсорскую помощь по запросам физических и юридических лиц. По информации, предоставленной 14 компаниями, в 2023 году они оказали юридическим и физическим лицам спонсорскую помощь на сумму 1,8 млрд тенге. Это строительство и установка детских игровых и спортивных площадок в селах региона, а также оказание материальной помощи физическим лицам и общественным фондам.