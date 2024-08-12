Пассажиры не могут вылететь из аэропорта Актау

Самолет авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь из Актау в Алматы сегодня, 12 августа, в 01:00 часов, до сих пор находится в воздушной гавани. Об этом сообщается на информационном портале Tengri Travel .

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Пассажиры не могут вылететь из Актау в Алматы почти десять часов. Рейс KC 860 был запланирован на 01:00. Люди жалуются, что представители авиакомпании Air Astana толком не объяснили причину задержки.

Один из пассажиров отметил, что время вылета переносилось несколько раз, и на данный момент его отложили до 14:30.

Вообще нет объяснения. Сказали просто техремонт, какую-то запчасть ждали на самолет. И все сотрудники Air Astana не хотят как-то загладить эту проблему, и даже не предоставили нам ночлег, – рассказал он.

Помимо этого, пассажиры выразили недовольство отсутствием адекватного подхода со стороны авиакомпании. По словам одного из пассажиров, сотрудники Air Astana не предложили ожидающим ни альтернативного варианта вылета, ни ночлега. Людям порекомендовали самостоятельно найти гостиницу, однако это оказалось не так просто. В качестве компенсации авиакомпания предоставила ваучеры номиналом 2000 тенге на человека. Однако, по словам одного из пассажиров, этой суммы не хватит даже на еду и воду в аэропорту.

Сказали, чтобы мы сами искали гостиницу. Те гостиницы, с кем они сотрудничают, якобы заняты. Мы искали, но дорого выходит, нас 4 человека. Нам дали ваучеры, но ваучер на человека 2000 тенге, а в аэропорту просто вода стоит 1000 тенге. У меня из-за них сгорел стыковочный рейс, который был сегодня в 08:00. Приобрел другой билет, теперь на него бы хотя бы успеть. Больше ничего не предлагали, сказали "ждите", – рассказал один из пассажиров.

Представители авиакомпании рассказали, что задержка произошла по технической причине. Там отметили, что пассажиры могут подать заявление на компенсацию.