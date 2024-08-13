В Актау на два дня закроют участок дороги

Участок автодороги между 21 и 25 микрорайонами закроют с 13 по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.
В городе временно закроют автомобильную дорогу между 21 и 25 микрорайонами.
Там будут проводить работы по замене канализационного трубопровода, проложенного под автомобильными дорогами.
В связи с этим автомобильная дорога в указанных микрорайонах будет временно закрыта с 13 по 15 августа. На данной территории будет предусмотрен дополнительный проезд. Актауский городской отдел строительства просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отметили в городской администрации.
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