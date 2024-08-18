Бесплатная раздача наушников обернулась давкой в Мангистау

Во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов произошла давка, участниками которой стали дети.

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На подарки, в числе которых были 100 AirPods, 100 чехлов и 100 стекол для телефонов, накинулись дети и подростки. Сообщается, что во время акции в толпе «зажали» которых из них.

На место прибыли полицейские.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области, организатор не уведомлял городскую администрацию о проведении мероприятия. Его привлекли к административной ответственности.