«Золотые резервуары»: аэропорт Актау зарабатывает более 73 миллионов тенге на хранении топлива

В Мангистау завершилось расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «Международный аэропорт Актау». В ходе проверки выяснилось, что аэропорт злоупотреблял своим монопольным положением, устанавливая слишком высокую цену за аренду резервуаров для хранения авиатоплива. Подробности рассказали в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

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По данным ведомства, результаты расследования показали, что аэропорт получал с января 2021 года по июль 2022 года высокий доход от аренды резервуаров для хранения авиатоплива.

Монопольный доход международного аэропорта Актау от деятельности по услуге аренды резервуаров для хранения авиатоплива превышает 20 000 МРП - это более 73 840 000 тенге. В этой связи материалы направлены в правоохранительные органы для производства досудебного расследования, - сообщили в антимонопольном департаменте региона.

Также антимонопольным органом по Мангистауской области проведен анализ состояния конкуренции на рынке авиационного топлива за 2021-2023 годы.

Анализ показал, что на рынке хранения авиационного топлива в Мангистауской области доминирующее положение занимает АО «Международный аэропорт Актау», который предоставляет доступ к необходимой инфраструктуре. Аэропорт признан обладателем ключевой мощности на этом рынке. Ключевая мощность - это товар или объект инфраструктуры, без которых другие компании не могут производить и продавать свои товары, - отметили в ведомстве.

Для развития конкуренции на рынке хранения авиационного топлива и обеспечения равного доступа частных поставщиков нефти к ключевой инфраструктуре центральный антимонопольный орган начал разработку Правил, регулирующих равный доступ к мощностям хранения нефтепродуктов на территории аэропортов.