18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.08
533.5
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.08.2024, 10:08

«Золотые резервуары»: аэропорт Актау зарабатывает более 73 миллионов тенге на хранении топлива

Общество 0 6 160 Лиана Рязанцева

В Мангистау завершилось расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «Международный аэропорт Актау». В ходе проверки выяснилось, что аэропорт злоупотреблял своим монопольным положением, устанавливая слишком высокую цену за аренду резервуаров для хранения авиатоплива. Подробности рассказали в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото из архива
Фото из архива

По данным ведомства, результаты расследования показали, что аэропорт получал с января 2021 года по июль 2022 года высокий доход от аренды резервуаров для хранения авиатоплива.

Монопольный доход международного аэропорта Актау от деятельности по услуге аренды резервуаров для хранения авиатоплива превышает 20 000 МРП - это более 73 840 000 тенге. В этой связи материалы направлены в правоохранительные органы для производства досудебного расследования, - сообщили в антимонопольном департаменте региона.

Также антимонопольным органом по Мангистауской области проведен анализ состояния конкуренции на рынке авиационного топлива за 2021-2023 годы.

Анализ показал, что на рынке хранения авиационного топлива в Мангистауской области доминирующее положение занимает АО «Международный аэропорт Актау», который предоставляет доступ к необходимой инфраструктуре. Аэропорт признан обладателем ключевой мощности на этом рынке. Ключевая мощность - это товар или объект инфраструктуры, без которых другие компании не могут производить и продавать свои товары, - отметили в ведомстве.

Для развития конкуренции на рынке хранения авиационного топлива и обеспечения равного доступа частных поставщиков нефти к ключевой инфраструктуре центральный антимонопольный орган начал разработку Правил, регулирующих равный доступ к мощностям хранения нефтепродуктов на территории аэропортов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?