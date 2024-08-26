Массовый самозахват территории устроили у жилых домов в Актау

За домом №2 в 27 микрорайоне выстроились в два ряда контейнеры с автозапчастями. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

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Как выяснилось, территорию торгового комплекса «Сити-центр» (бывший Зеленый базар - прим. автора) освобождают от контейнеров с автозапчастями, так как старое здание полностью демонтируют и на его месте будет возводиться очередная высотка.

Владельцы контейнеров транспортировали их за жилым домом в два ряда, чем и недовольны жители 27 микрорайона. Они считают это незаконным самозахватом земли.

Комментарий предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По заявлению чиновников, контейнеры установили временно. В ближайшее время их уберут.