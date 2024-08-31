Морской пехотинец из Актау сделал предложение своей девушке во время концерта

В бригаде морской пехоты в Актау, где служит рядовой срочной службы Багдат Нурали, произошёл трогательный момент. В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан на территории бригады морской пехоты был организован торжественный митинг и концертная программа. Участники праздника стали свидетелями незабываемого события, рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Предложение руки и сердца. Фото предоставил Н.Шалабаев

Багдат Нурали, наводчик-оператор БТР-80 из 2-го штурмового батальона, служит в рядах морской пехоты уже полгода. Призванный из Жамбылской области, из города Тараз, он, как и многие молодые солдаты, с нетерпением ждал встречи с близкими. Ещё до службы в армии, он познакомился с девушкой по имени Айым через социальные сети, и их общение быстро переросло в нечто большее. Судьба распорядилась так, что Багдат был направлен на службу именно в Актау, откуда родом его возлюбленная.

Во время праздничного концерта, который сопровождался живой музыкой и танцами, наступил момент, когда Багдат и Айым вышли на площадку для вальса. Танец, полный нежности и взаимного понимания, закончился неожиданным поворотом событий. Перед личным составом бригады, перед командирами и сослуживцами, Багдат сделал предложение Айым стать его женой после завершения службы. Девушка, тронутая до глубины души, с улыбкой на лице ответила «Да».

Этот момент стал символом того, что даже в армии есть место романтике. Багдат и Айым доказали, что любовь способна преодолевать любые преграды, даже если они такие, как военная служба. Командование бригады и сослуживцы поздравили пару с таким важным шагом, пожелав им крепкого семейного счастья.

Эта история ещё раз подтверждает, что в жизни солдата, несмотря на строгий режим и суровые будни, всегда есть место для светлых и радостных событий. Впереди у Багдата и Айым новая глава их жизни, и все искренне надеются, что она будет полна любви и гармонии.