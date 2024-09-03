Профсоюзы нефтяников Мангистау обратились к Президенту

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Нефтяники из разных профсоюзных организаций записали видеообращения, попросили Президента не доверять негативной информации, которую распространяют о них, и заверили, что последовательно работают над решением актуальных проблем.

"Уважаемый Президент. Мы последовательно работаем над решением актуальных проблем и выполнением поставленных Вами задач. Несмотря на попытки некоторых негативных сил посеять раздор, мы уверены, что это им не удастся, потому что мы едины. Мы убеждены, что любые проблемы можно решить, если обсуждать их вместе. Мы стремимся к тому, чтобы завтра жить в процветающей стране. Мы поддерживаем вас!" - озвучили на видео нефтяники. Мы, члены отраслевого профсоюза работников "Топливно-энергетического комплекса" (ТЭК), постепенно решаем давние сложные проблемы и поставленные перед нами задачи", - говорят они.

"Мы, нефтяники, благодарим вас за все хорошее, что Вы сделали и делаете для нас. Некоторые силы пытаются посеять раздор, игнорируя наш совместный труд, и стремясь помешать будущей работе. Мы уверяем Вас, что остаемся едины и поддерживаем Вас. Мы просим Вас не верить негативной информации, которую Вы получаете о нас. Вся эта информация является ложной. Только вместе мы сможем стать несокрушимыми. Мы считаем, что не существует проблемы, которую нельзя было бы решить. Мы вместе", - говорят авторы другого обращения.