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02.09.2024, 20:27

Профсоюзы нефтяников Мангистау обратились к Президенту

Общество 0 2 294 Наталья Вронская

Сотрудники нефтяных и нефтесервисных компаний записали видеообращения, передает Tengrinews.kz.

 

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Нефтяники из разных профсоюзных организаций записали видеообращения, попросили Президента не доверять негативной информации, которую распространяют о них, и заверили, что последовательно работают над решением актуальных проблем.

"Уважаемый Президент. Мы последовательно работаем над решением актуальных проблем и выполнением поставленных Вами задач. Несмотря на попытки некоторых негативных сил посеять раздор, мы уверены, что это им не удастся, потому что мы едины. Мы убеждены, что любые проблемы можно решить, если обсуждать их вместе. Мы стремимся к тому, чтобы завтра жить в процветающей стране. Мы поддерживаем вас!" - озвучили на видео нефтяники. Мы, члены отраслевого профсоюза работников "Топливно-энергетического комплекса" (ТЭК), постепенно решаем давние сложные проблемы и поставленные перед нами задачи", - говорят они.

"Мы, нефтяники, благодарим вас за все хорошее, что Вы сделали и делаете для нас. Некоторые силы пытаются посеять раздор, игнорируя наш совместный труд, и стремясь помешать будущей работе. Мы уверяем Вас, что остаемся едины и поддерживаем Вас. Мы просим Вас не верить негативной информации, которую Вы получаете о нас. Вся эта информация является ложной. Только вместе мы сможем стать несокрушимыми. Мы считаем, что не существует проблемы, которую нельзя было бы решить. Мы вместе", - говорят авторы другого обращения.

"Сегодня Вы объявили очередное Послание, направленное на повышение благосостояния народа Казахстана. Нефтяники до сих пор чувствуют постоянную поддержку, оказываемую с Вашей стороны. Мы, нефтяники "Мангистаумунайгаза", полностью поддерживаем Ваши последние решения и поручения, связанные с Мангистауской областью. Осознавая сложность задачи по формированию Справедливого Казахстана, уверяем вас, что мы всегда будем с Вами. Мы вместе!", - говорят авторы обращения от лица "Мангистаумунайгаз".

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