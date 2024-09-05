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05.09.2024, 17:51

Решение суда не исполняется в Актау! Снос дома в 17 микрорайоне ожидется уже год

Общество 0 5 617 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщили редакции Lada.kz, что, несмотря на судебное решение о сносе дома в 17 микрорайоне Актау, его всё-таки достроили, а также возвели пристройку рядом с ним. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам горожан, жилой комплекс «Кереге» в 17 микрорайоне должны были снести, но этого не произошло. Несмотря на судебное решение о сносе, застройщик завершил строительство дома.

Многоэтажный дом все-таки достроили, несмотря на угрозы акимата. Плюс ещё появилась пристройка. Ужасно просто, куда смотрит акимат и ГАСК, - пожаловались жители города.

Даурен Отепкали, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, прокомментировал ситуацию.

Рядом не пристройка, а отдельное здание. Собственником земельного участка основные требования к процессу строительства соблюдены. То есть, разрешение на строительство имеется. Касательно незаконного жилого дома «Кереге» есть решение суда о сносе. Исполняют решение суда государственные судебные исполнители, - заявил Даурен Отепкали.

 На вопрос журналиста редакции о том, почему дом не был снесён, несмотря на вступившее в силу решение суда ещё в августе прошлого года, Даурен Отепкали ответил, что исполнением решения суда занимаются государственные судебные исполнители и рекомендовал обратиться к ним с этим вопросом.

Напомним, еще в 2023 году в управлении государственного архитектурно-строительного контроля объяснили, что данный объект (ЖК «Кереге») строится без разрешительных документов и ведомстсвом уже приняты все меры административного взыскания к застройщику.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
очень смешно-кто ж его снесёт? во первых не сантехник возводил-во вторых сколько денег вложено--если его снесут я стану балериной в 70лет---поверьте достроят и распродадут-это просто бла-бла----помню как то новый архитектор грозился снести дома в 4-а мкр--игде этот архитектор? кто его помнит? а дома стоят
05.09.2024, 22:53
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