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09.09.2024, 12:09

В Мангистау уволены 60 человек, работавших с поддельными дипломами образования

Общество 0 4 373 Гульмира Садырова

В течение двух лет (с 2023 по 2024 год) управлением образования Мангистауской области проводилась проверка дипломов работников организаций образования на подлинность. Выяснилось, что 60 человек годами работали по поддельным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

фото с сайта sputnik.kz
фото с сайта sputnik.kz

Проверка дипломов сотрудников, работающих в организациях образования области, показала, что 60 человек годами работали с поддельными дипломами. Мониторинг проводился с прошлого года. 

«На сегодняшний день все они уволены. Для определения дипломов педагогов области направлен запрос в вузы и организации технического, профессионального образования. Была также направлена жалоба в судебные органы для возврата средств за период работы учителей в государственный бюджет. Работа в этом направлении продолжается», - прокомментировали в пресс-службе управления образования.

Напомним, согласно 385 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, подделка документов наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В пункте 3 сказано: «Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток».

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