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11.09.2024, 09:45

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 11 сентября

Общество 0 1 877 Лиана Рязанцева

Будут ли сегодня, 11 сентября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС».

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Коллаж автора

В ГКП «КЖСА» рассказали, в каких микрорайонах города сегодня, 11 сентября, будет отсутствовать питьевая и техническая вода.

В связи с ремонтом водоснабжение отключили в следующих микрорайонах:

- 6 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома с 37 по 40, здание ММГ, ориентировочно до 15.00;

- 7 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ориентировочно до 14.00;

- 10 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением все дома, ориентировочно до 20.00;

- 9 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением все дома, ориентировочно до 20.00;

- 14 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением дома со 2 по 9, с 16 по 18, ориентировочно до 20.00;

- 32Б микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дом № 17, ориентировочно до 17.00;

- 2 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома с 34 по 40, детский сад, ориентировочно до 17.00;

- 14 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 43, 44, 45, 46, жилой комплекс «Тамшалы», ориентировочно до 17.00;

- 8 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 3, 4, 5.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Вчера отключали питьевую воду на день, сегодня до сих пор идет она ржавая что умываться и чистить зубы не приятно, это при том что есть фильтр на центральном входе который был заменен недавно, то есть он собрал ржавчину в себя до предела и уже не справляется, не фильтрует. В итоге - одни расходы, на бутилированную воду вчера, за понапрасну слитую ржавую жижу, на новый фильтр, вопрос почему всегда платит потребитель, а комунальное предприятие подающее такого качества товар (т.е. воду) и контролирующие ее органы не несут за это материальной ответственности, а только повышают тарифы и сколько это будет продолжаться!??
11.09.2024, 06:38
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