Собаку усыпили на глазах у детей в Актау

Пользователь сайта Lada.kz отправил фотографию мертвой собаки, сообщив, что работники ветеринарной службы убили животное прямо на глазах у детей. В ТОО «Redmaya» прокомментировали обстоятельства и причины произошедшего.

Фото пользьзователя сайта

Пользователь сайта Lada.kz прислал фотографию с мертвой собакой.

Убивают собак в 5 микрорайоне. Приехала машина, отравили собаку на глазах у детей! Без разрешения. Без каких-либо документов, - написал житель Актау.

В ТОО «Redmaya» отметили, что данная собака вела себя агрессивно.

Неоднократно поступали обращения по поводу данного животного. Сегодня снова руководство колледжа обратилось к нам с просьбой усыпить собаку, так как она нападает на людей, — сообщили в ТОО «Redmaya».

Напомним, сегодня отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya».

По вопросам пропажи домашнего питомца, а также по вопросам отлова собак и кошек необходимо обращаться по телефону: 8 701 666 3575.