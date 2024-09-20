18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.09.2024, 16:14

Собаку усыпили на глазах у детей в Актау

Общество 0 1 243 Лиана Рязанцева

Пользователь сайта Lada.kz отправил фотографию мертвой собаки, сообщив, что работники ветеринарной службы убили животное прямо на глазах у детей. В ТОО «Redmaya» прокомментировали обстоятельства  и причины произошедшего. 

Фото пользьзователя сайта
Фото пользьзователя сайта

Пользователь сайта Lada.kz прислал фотографию с мертвой собакой.

Убивают собак в 5 микрорайоне. Приехала машина, отравили собаку на глазах у детей! Без разрешения. Без каких-либо документов, - написал житель Актау.

В ТОО «Redmaya» отметили, что данная собака вела себя агрессивно.

Неоднократно поступали обращения по поводу данного животного. Сегодня снова руководство колледжа обратилось к нам с просьбой усыпить собаку, так как она нападает на людей, — сообщили в ТОО «Redmaya».

 Напомним, сегодня отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya». 

По вопросам пропажи домашнего питомца, а также по вопросам отлова собак и кошек необходимо обращаться по телефону: 8 701 666 3575. 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

7 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Ну ответьте почему не ведут отстрел верблюдов, коров и лошадей забредших в город? Они наносят вред пожирая растительность! А этого пса убили вот так просто ни за что, я живу в 5 мкр, часто встречал его у "типа" школы искуств, адекватный пес, велял хаостом и нокого не трогал, ну теперь понятно какому искуству там учат. Как в произведении Достоевского? Тварь ли я дрожащая? Или право имею? Право на жизнь! Двуногих безсердечных тварей всё больше и уж людей пострадавших от них гораздо больше чем тех кто пострадал от четвероногих братьев наших.
21.09.2024, 04:23
Банкир
Банкир
OpenSuser, полностью с Вами согласен!
20.09.2024, 20:45
OpenSuser
OpenSuser
Согласен, с товарищами за обнуление. Защитнички, вы попробуйте пройти вокруг ботаники в 5-6 утра. Там просто своры. но если вы настолько сердобольные, то заберите их себе домой.
20.09.2024, 20:19
Банкир
Банкир
Базелик, в настоящее время моему сыну ставят уколы от бешенства. Добрая собачка укусила. АУ, защитники собак, что скажете??? пока вас это не коснётся, все добренькие...
20.09.2024, 19:48
Базелик
Базелик
Руководство коледжа любит только тех животных, которых можно съесть.
20.09.2024, 13:30
Базелик
Базелик
Руководство коледжа любит только тех животных, которых можно съесть.
20.09.2024, 13:30
termesso
termesso
Необходимо как можно скорее исключить из употребления выражение "агрессивное поведение", когда речь идёт о собаках. Очеловечивание восприятия собачьих "поступков" - путь в никуда. У бегающих по улицам городов и сёл безнадзорных животных (собак в частности) самое обычное животное поведение, обусловненное их инстинктами и рефлексами. Проблемой для общества (напомню: общество - это человеческий социум) является не какое-либо поведение бродячих собак, проблемой является само их присутствие. Единственно верный путь решения этой проблемы - полностью обнулить количество безнадзорных собак. Путь этот сложный и длительный, но единственно верный.
20.09.2024, 11:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?