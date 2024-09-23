В «болото» превратился центральный пляж в Актау

Жители Актау сравнивают труднопроходимую зону, которая образовалась на городском пляже в 7А микрорайоне, с болотом.

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Как убедился корреспондент Lada.kz, территория некогда самого посещаемого места отдыха горожан запущена. Благоустройство здесь не ведется, стоит неприятный запах. Вокруг гниющая тина.

Валяются трубы и покрышки от колес.

Чтобы дойти до воды и не угодить в «болото», отдыхающему пришлось выстраивать дорожку из камней.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что 11 июня в месте были проведены работы по очистке. Когда в ближайшее время их проведут снова, пока неизвестно.

Напомним, ранее проблему центральной набережной наглядно показал в фотоистории корреспондент Lada.kz.

Акимат Актау выделил более 17 миллионов тенге на очистку береговой линии и пляжей.