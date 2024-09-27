Какую выплату получат пенсионеры Актау ко Дню пожилых людей

Кто имеет право на получение социальной помощи и в каком объёме ко Дню пожилых людей, рассказали в городской администрации.

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Единовременную материальную помощь ко Дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября, получат 10 066 жителей Актау.

По данным городского акимата, выплаты получат все пенсионеры старше 70 лет.

Размер выплаты составляет два месячных расчетных показателя (МРП), что составляет 7 384 тенге.

Общая сумма выплаты составит 74,3 млн. тенге для 10 066 человек, - сообщили в акимате.

Для справки:

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей.

В Казахстане также отмечают День пожилых людей 1 октября. Это замечательный повод вспомнить заслуги старшего поколения, обратить внимание на их возможности и потребности. Это шанс выразить искреннюю благодарность отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, ветеранам и пенсионерам.