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27.09.2024, 08:57

Какую выплату получат пенсионеры Актау ко Дню пожилых людей

Общество 0 3 858 Лиана Рязанцева

Кто имеет право на получение социальной помощи и в каком объёме ко Дню пожилых людей, рассказали в городской администрации.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Единовременную материальную помощь ко Дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября, получат 10 066 жителей Актау.

По данным городского акимата, выплаты получат все пенсионеры старше 70 лет.

Размер выплаты составляет два месячных расчетных показателя (МРП), что составляет 7 384 тенге.

 

Общая сумма выплаты составит 74,3 млн. тенге для 10 066 человек, - сообщили в акимате.

Для справки: 

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей.

В Казахстане также отмечают День пожилых людей 1 октября. Это замечательный повод вспомнить заслуги старшего поколения, обратить внимание на их возможности и потребности. Это шанс выразить искреннюю благодарность отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, ветеранам и пенсионерам.

 

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