В Военно-морские силы призваны служить 40 парней из Мангистау

В Мангистау продолжается осенний призыв на срочную воинскую службу. В областном центре торжественно проводили 40 мангистауских новобранцев в ряды Военно-морских сил. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

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В мероприятии приняли участие военнослужащие регионального департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, представители Военно-морских сил, члены комитета солдатских матерей, родные и близкие новобранцев.

«Служить иду с хорошим настроем, поэтому хочу сказать родителям, чтобы не переживали за нас. Думаю, опыт воинской службы будет полезен для нашей дальнейшей социальной адаптации, да и в физическом плане будут только плюсы. Постараюсь, чтобы родные гордились мной», – заверил призывник Куат Таубаев.

По словам заместителя начальника департамента по делам обороны Мангистауской области майора Еркина Алпанова, призывная комиссия уже завершила отправку в ряды Пограничной службы КНБ и Службы государственной охраны.

«Сейчас продолжается набор в Вооруженные силы, а затем – в Национальную гвардию. Все команды отправляются без срывов, у новобранцев есть желание и стремление служить», – прокомментировал он.

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря, в течение которой из Мангистауской области будет призвано более 650 молодых людей.