В Мангистау выявили газированные напитки с красителем, негативно влияющим на здоровье

С начала года в Мангистауской области проведены лабораторные исследования четырех проб безалкогольных газированных напитков. Выявлено несоответствие одной пробы требованиям технических регламентов по показателям маркировки. Об этом рассказал Меирбек Суйменов, руководитель отдела контроля требований технических регламентов регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

М.Суйменов. Фото предоставила пресс-служба департамента

В частности, как сказал специалист, на этикетках не указаны сведения на государственном и русском языках.

«Безалкогольные газированные напитки со вкусом граната «Royal», «Paradise», «Mani», «Pure», «Алтын өмір» (производства Афганистан), реализуемые на территории Республики Казахстан, содержат краситель азорубин (Е 122), который не соответствует требованиям Технического регламента» в части маркировки пищевой продукции. На этикетках нет предупреждающей надписи о наличии красителя (азорубина Е122), который может негативно влиять на активность и внимание детей. Не указаны также состав и показатели пищевой ценности, дата изготовления и срок годности, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера», - прокомментировал Меирбек Суйменов.

В соответствии с вышеуказанной информацией оптовым и розничным продавцам, как сказал специалист, поручают отказаться от продажи указанных напитков.