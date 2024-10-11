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11.10.2024, 18:03

Акимат Актау: Гидравлические испытания трубопровода планируется завершить 15 октября

Общество 0 778 Лиана Рязанцева

Аким Актау Абилкаир Байпаков проверил работы по монтажу новых трубопроводов. На ТОО «МАЭК» заверили, что завершат гидравлические испытания трубопроводов 15 октября, сообщает пресс-служба акимата Актау. 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, в настоящее время специалистами ведутся работы по монтажу надземных труб.

Мы ожидаем завершения монтажных работ по новым трубам. Однако, несмотря на это, трубы, на которых не проводились работы, уже заполнили водой. Гидравлические испытания трубопроводов планируется завершить 15 октября, - сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий.

Согласно информации от АО «Алматыинжстрой», работы по восстановлению элементов благоустройства начнутся после завершения монтажа трубопроводов. Аким города поручил организациям, обслуживающим жилые дома, провести проверку тепловых узлов.

Необходимо качественно завершить работы по замене тепловых труб, чтобы своевременно обеспечить население теплом. Организации, обслуживающие жилые дома (КСК, ОСИ), должны провести проверку тепловых узлов в подвалах домов, - сказал аким  Актау Абилкаир Байпаков.

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