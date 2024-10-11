Акимат Актау: Гидравлические испытания трубопровода планируется завершить 15 октября

Аким Актау Абилкаир Байпаков проверил работы по монтажу новых трубопроводов. На ТОО «МАЭК» заверили, что завершат гидравлические испытания трубопроводов 15 октября, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, в настоящее время специалистами ведутся работы по монтажу надземных труб.

Мы ожидаем завершения монтажных работ по новым трубам. Однако, несмотря на это, трубы, на которых не проводились работы, уже заполнили водой. Гидравлические испытания трубопроводов планируется завершить 15 октября, - сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий.

Согласно информации от АО «Алматыинжстрой», работы по восстановлению элементов благоустройства начнутся после завершения монтажа трубопроводов. Аким города поручил организациям, обслуживающим жилые дома, провести проверку тепловых узлов.