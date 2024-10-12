Забыли или «забили»?! Жители устали от обещаний благоустроить двор в центре Актау

После замены трубопровода в конце прошлого года перед подъездами домов №20 и №21 в 11 микрорайоне территорию так и не привели в надлежащий вид. Что на этот раз ответили чиновники – в материале корреспондента Lada.kz.

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Участки перед подъездами, как уверяют жители дома №20, после проведения замены трубопровода так и не восстановили.

Подход к подъездам по-прежнему засыпан щебенкой.

Единственное, по словам людей, работники ПКСК «Светлана» установили лавочки, за что им выразили благодарность.

Когда будут восстанавливать это безобразие? Про нас забыли или «забили»?! , - говорят люди.

В Актауском городском отделе ЖКХ озвучили новые сроки восстановительных работ разрушенного асфальта, а также благоустройству дворов в доме №20 и №21.

Чиновники пообещали провести работы до конца ноября текущего года.

Напомним, на разруху во дворе 11 микрорайона жители жаловались в мае этого года. По восстановительным работам, как заверили тогда в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», проводится конкурс по определению подрядчика. Позже в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» пообещали приехать на место для оценки вопроса по благоустройству, но ситуация изменилась слабо.