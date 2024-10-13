Давка у входа в школу попала на видео в Актау

Родители учащихся новой школы в 19 микрорайоне сняли на видео давку детей на входе в учебное заведение. Люди попросили власти принять меры. Комментарий ситуации предоставили в Актауском городском отделе образования.

Кадр видео

В редакцию Lada.kz поступило видео, на кадрах которого запечатлена давка учеников в общеобразовательной средней школе №24.

Родители детей утверждают, что подобные столпотворения случаются лишь на одном входе, при этом запасные не используются. Они просят отдел образования решить наболевший вопрос.

Кто ответственен? Почему нельзя сделать отдельный вход и выход?, - негодуют родители.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что вчера, 12 октября, с 12:00 до 13:30 часов был организован семинар для оказания методической помощи молодым специалистам, работающим в школе. В связи с тем, что семинар затянулся на лишних 25 минут, классные руководители 2 и 3 классов не смогли вовремя запустить и встретить своих учеников у входа.

В это время, с 13:50 до 14:00 часов, ученики подготовительного класса выходили, а учащиеся 2 и 3 классов входили в школу. В этот период произошло столпотворение. С родителями была проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры. В настоящее время открыты два входа для учащихся начальных классов. Один для входа, второй для выхода. Безопасность учащихся контролируется дежурными и классными руководителями, - добавили в отделе образования.

Напомним, родители учащихся средней школы №2 в январе 2024 года были возмущены отсутствием дополнительного выхода из здания.