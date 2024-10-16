18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.93
532.4
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.10.2024, 13:31

Предпринимателя оштрафовали за внеурочную торговлю алкоголем в Мангистау

Общество 0 1 491 Алия Шарипова

В селе Тущыкудык за продажу алкогольной продукции в неположенное время оштрафован предприниматель. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Инцидент произошел летом текущего года. Постановление областным судом опубликовано сегодня, 16 октября.

Так, в селе Тущыкудык 11 июня примерно в 23:05 часов владелец магазина продал алкоголь. Согласно действующему законодательству, реализация алкогольной продукции после 23:00 часов в Казахстане запрещена.

Нарушение предпринимателя стало причиной судебных разибрательств, которые велись по части 3 статьи 200 КоАП РК. Владельца торговой точки признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 103 376 тенге с приостановлением действия лицензии по реализации алкогольной продукции сроком на один месяц.

Постановление вступило в законную силу.

Для справки

Статья 200 КоАП РК – «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции».

Часть 3. Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:

- с 23 до 8 часов следующего дня;

- с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня – влечет штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП, с приостановлением действия лицензии.

Ранее подобный штраф получил предприниматель в Актау. Подробнее по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!