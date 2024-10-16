Предпринимателя оштрафовали за внеурочную торговлю алкоголем в Мангистау

В селе Тущыкудык за продажу алкогольной продукции в неположенное время оштрафован предприниматель. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

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Инцидент произошел летом текущего года. Постановление областным судом опубликовано сегодня, 16 октября.

Так, в селе Тущыкудык 11 июня примерно в 23:05 часов владелец магазина продал алкоголь. Согласно действующему законодательству, реализация алкогольной продукции после 23:00 часов в Казахстане запрещена.

Нарушение предпринимателя стало причиной судебных разибрательств, которые велись по части 3 статьи 200 КоАП РК. Владельца торговой точки признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 103 376 тенге с приостановлением действия лицензии по реализации алкогольной продукции сроком на один месяц.

Постановление вступило в законную силу.

Для справки

Статья 200 КоАП РК – «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции».

Часть 3. Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:

- с 23 до 8 часов следующего дня;

- с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня – влечет штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП, с приостановлением действия лицензии.

Ранее подобный штраф получил предприниматель в Актау. Подробнее по ссылке.