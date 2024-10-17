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16.10.2024, 20:14

«Взломали сайт ЦОНов»: очередной фейк распространяется среди жителей Актау

Общество 0 1 292 Алия Шарипова

В мессенджере WhatsApp жители Актау получают аудиосообщение о взломе сайта egov.kz. В АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») заявили, что рассылка – фейк. Подробности узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Настораживающее сообщение жители Актау стали получать с 15 октября.

Коллеги, сообщение прислали из полиции – взломали сайт ЦОНов. Все, что связано с Egov Mobile, – вся база сломана. Если будет приходить сообщение с номера 1414, не переходите ни по каким ссылкам. Никуда не передавать ничего. Пожалуйста, по группам разошлите, - говорится в аудиосообщении.

В АО «Национальные информационные технологии» корреспонденту Lada.kz сообщили, что рассылка – старая, информацию опровергали еще в августе текущего года. Приведенные в ней данные недостоверные.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейковым и не соответствует действительности. Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения, - сообщили в АО «НИТ».

Там же отметили, что вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz.

По всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер колл-центра 1414.

Напомним, ранее в Актау родителей обеспокоили SMS с номера 1414, в которых сообщалось, что их детям предоставляется бесплатное питание в школах. Некоторые посчитали рассылку мошеннической. Однако в АО «НИТ» заявили, что она достоверная и организована министерством просвещения РК.

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