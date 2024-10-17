Микрофинансовую организацию «Жаңа-Қаржы» лишили лицензии в Актау

ТОО «Микрофинансовая организация «Жаңа-Қаржы» лишили лицензии. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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Соответствующий приказ был подписан начальником управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В Актау от 15.10.2024 года №49 ТОО «Микрофинансовая организация «Жаңа-Қаржы»» (далее – МФО) лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, - сказано в сообщении.

Основанием лишения лицензии в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» явилось систематическое приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. Так, в течение года организация делала это более трех раз.

Теперь «Жаңа-Қаржы» обязана в течение 30 календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации (пункт 9 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности»).

Клиенты организации, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

Контактные телефоны: +7 (7292) 70-95-53 (Актау); +7 (727) 237-14-22 (Алматы).