В Мангистау список онкологических больных пополнили еще три жителя

День открытых дверей по профилактике и ранней диагностике опухолей молочной железы прошел во всех государственных онкоцентрах республики, в том числе в Актау.

Представительницы женского населения региона имели возможность пройти бесплатный осмотр на раннее выявление патологии молочной железы и получить квалифицированную консультацию маммологов.

При наличии подозрений на опухоли и показания женщины были направлены на более детальное обследование. Так, ультразвуковое исследование проведено 25 женщинам, маммография - 12, на компьютерном томографе обследованы семь человек. Всего 30 жительниц получили консультацию, рак, в том числе, подозрение, выявлены у трех женщин, у 10 диагностированы другие заболевания, - прокомментировали в пресс-службе онкоцентра.