В Актау состоялись проводы военных моряков

На военном пирсе в Актау 22 октября 173 моряка военно-морской базы, отслуживших установленный срок, торжественно попрощались с Боевым знаменем Военно-морских сил. В рамках осеннего призыва будет уволено в запас около 1500 военнослужащих срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Фотография на память. Фото пресс-службы Актауского гарнизона

В течение года моряки проходили службу в составе десантно-штурмового батальона морской пехоты, в дивизионе разнородных кораблей и в комендантской роте военно-морской базы.

Завершивших службу военных моряков напутствовали представители управления главнокомандующего Военно-морскими силами, командования военно-морской базы и ветераны Вооруженных сил.

«Вы с честью выполнили свой воинский долг. Представляли Вооруженные силы страны на государственных и международных мероприятиях. Ваши усилия и преданность службе заслуживают высокой оценки. Мы верим, что свои знания и навыки вы успешно примените в гражданской жизни, а приобретенный опыт будет служить опорой в ваших начинаниях», – сказал начальник штаба, первый заместитель командира военно-морской базы капитан 2 ранга Рустам Жунусов.

На церемонии состоялось награждение матросов, отличившихся в боевой подготовке и на учениях «Бірлестік-2024», благодарственными письмами и почетными грамотами. Все увольняемые в запас военнослужащие получили памятные подарки.

«Горжусь тем, что служил в рядах Военно-морских сил, был частью сплоченной команды. Впереди у нас новая жизнь, уверен, что каждый из нас справится с возникающими трудностями – этому нас научила армия. Спасибо всем, кто поддерживал нас в это непростое время», – поделился командир десантно-штурмового отделения старшина 2 статьи Хусейн Богучаев.

В пресс-службе отметили, что в рамках осеннего призыва из воинских частей в Актауском гарнизоне будет уволено в запас около 1500 военнослужащих срочной службы.