В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты

В отделе профессиональной и технической подготовки (учебном центре) первого дивизиона береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области проходят службу братья-близнецы - Иса и Муса Турдыбай. Молодые матросы отличаются не только внешним сходством, но и способностями к языкам. Об этом рассказали в пресс-службе департамента.

Полиглоты Иса и Муса. Фото предоставила пресс-служба департамента

Иса Турдыбай владеет казахским, русским, английским и португальским языками и активно изучает французский. Его брат Муса также свободно говорит на португальском испанском, английском и итальянском языках.

Братья родились и выросли в Актау, они выпускники Мангистауского политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева.

«На службе братья-близнецы получают теоретические и практические навыки, необходимые для службы на сторожевых пограничных кораблях береговой охраны Пограничной службы КНБ. После завершения учебки Иса и Муса будут охранять казахстанские территориальные воды и государственную границу в Каспийском море", - рассказал заместитель командира первого дивизиона береговой охраны, начальник отдела капитан первого ранга Куандык Каирлетов.

По словам офицера, служба на пограничных сторожевых кораблях даст братьям возможность применить свои языковые навыки на практике, общаясь с иностранными коллегами и моряками, а также расширить свой кругозор, получая уникальный опыт в военно-морской службе.

«Такое разнообразие в знаниях и стремление к саморазвитию помогают братьям легко адаптироваться к международным задачам, с которыми может столкнуться любой военнослужащий пограничного ведомства в условиях глобализированного мира», - добавил офицер.

Близнецы получили предложение обучаться в Университет штата Калифорния, Лонг-Бич - одном из крупнейших университетов штата, занимающего 32 место среди региональных университетов Запада по версии US News & World Report, и входящего в топ-100 среди университетов, предоставляющих степени бакалавриата и магистратуры, по версии The Princeton Review.