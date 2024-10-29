Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Сегодня, 29 октября, в редакцию Lada.kz поступают многочисленные звонки от жителей 18 дома в 16 микрорайоне. Горожане жалуются, что, несмотря на начало отопительного сезона 15 октября, тепло в их квартиры так и не поступило, как, впрочем, и горячая вода. Журналист редакции попытался разобраться в причинах отсутствия тепла и горячей воды.

Фото жительницы 16 микрорайона



Жители 18 дома в 16 микрорайоне возмущены тем, что тепло в их квартирах должно было появиться ещё 15 октября, но до сих пор отопление не подключено. Из-за отсутствия отопления они вынуждены обходиться обогревателями и спать в тёплой одежде.

В наших квартирах нет отопления, тогда как в других домах оно уже есть. У нас его даже не пытались подключить, и горячей воды тоже нет. Никто ничего не делает, всем всё равно. Дети и пожилые люди замерзают и начинают болеть, — жалуются жители.

Жильцы дома рассказывают, что вблизи их дома царит полная разруха: все раскопано, открыты люки с горячей водой, но никто не спешит устранять порыв.

По словам горожан, они неоднократно обращались в обслуживающую компанию, городскую администрацию и ГКП «КЖСА», но там их просто «кормят завтраками».

Руководитель нашей обслуживающей компании ежедневно обещает, что проблему решат, и просит подождать. Но сколько можно терпеть? Нам холодно, и мы мерзнем в своих квартирах, - жалуются жители 18 дома.

По словам горожан, они готовы прибегнуть к крайним мерам и перекрыть дорогу в знак протеста.

В обслуживающей компании ТОО «Тастемир Курылыс» рассказали, что порыв произошел на сетях ГКП «КЖСА».

ГКП «КЖСА» обещали вчера приступить к ремонту порыва. Место с открытым колодцем оградили. Как только они устранят проблему, отопление будет подано в квартиры жителей. В других домах 16 микрорайона с теплоснабжением проблем нет. Сегодня в жилищной инспекции я подписал акт, согласно которому жителям данного дома не будут начислять плату за отопление из-за его отсутствия, - сказал Жайлибай Матаев, руководитель ТОО «Тастемир Курылыс».

В жилищной инспекции сообщили, что устранением порыва займутся работники ГКП «КЖСА».

В ГКП «КЖСА» не смогли предоставить информацию о сроках устранения порыва.

В настоящее время наши работники занимаются ремонтом возле 28 дома в 16 микрорайоне. После завершения этих работ они перейдут к устранению порыва возле 18 дома.

На отсутствие отопления жалуются не только жители данного дома. В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов массово продолжают жаловаться на отсутствие отопления.